A Rimini, una donna ha lasciato i suoi quattro figli piccoli da soli in casa, per andare a fare la spesa. I tre bambini di 2, 3 e 5 anni erano sul terrazzo al sole, mentre un altro si era addormentato sul suo letto. La madre è stata denunciata dalla polizia, allertata da alcuni residenti, per abbandono di minori e si è giustificata dicendo di aver lasciato i figli a una persona di fiducia. I bambini adesso sono in buone condizioni di salute, ma sono stati presi da un grosso spavento.

Bambini sul balcone sotto il sole di agosto: erano stati lasciati soli dalla madre che adesso è stata denunciata

I fatti si sono svolti a Rimini, poco dopo l'una del pomeriggio di ieri, 10 agosto. Una donna di 42 anni ha lasciato i suoi figli piccoli da soli in casa per andare a fare la spesa. Alcuni residenti della zona hanno notato in via dell'Acquario i bambini arrampicati alla balaustra del terrazzo e hanno sentito i loro pianti disperati sotto al sole.

Preoccupati, hanno subito chiamato le forze dell'ordine e hanno lanciato delle bottigliette di acqua sul terrazzo affinché i piccoli potessero dissetarsi. Stando al racconto dei testimoni, infatti, i bambini erano stati chiusi fuori e non potevano rientrare in casa: dietro di loro avevano la serranda abbassata.

Sul posto, oltre ai poliziotti, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto i tre bambini grazie all'autoscala. Una volta entrati in casa, gli agenti hanno trovato anche un quarto bambino di due anni che dormiva sul letto.

Una donna di Rimini è stata denunciata per abbandono di minori: ha detto che era andata a fare la spesa

Il personale del 118, arrivato in ambulanza, ha visitato i piccoli in via precauzionale e, a parte un grosso spavento, non sono state rilevate gravi conseguenze per la loro salute. L'intervento tempestivo dei vicini ha evitato i danni che avrebbero potuto subire sotto il caldo sole di agosto.

Alcuni residenti hanno notato i bimbi in difficoltà e hanno dato loro delle bottigliette di acqua

La madre dei bambini, rientrata dopo una mezz'ora dall'arrivo dei soccorsi, è stata interrogata dalle forze dell'ordine. Agli agenti, la donna ha raccontato di essere andata a fare la spesa e si è giustificata, dicendo che aveva lasciato i suoi figli a una sua amica. Da quanto riportato dalla stampa locale, in seguito alle verifiche effettuate, è risultato che l'amica della 42enne non aveva le chiavi dell'appartamento in cui erano i bambini e per questo motivo il racconto della donna è risultato poco credibile. Nei confronti della donna è scattata una denuncia da parte della polizia e adesso dovrà rispondere della pesante accusa di abbandono di minori.