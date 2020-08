Nella giornata del 10 agosto la Puglia ha fatto registrare un balzo in avanti nei contagi da Coronavirus. Sono 13 i nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 accertati. Per questo sulle pagine del quotidiano Repubblica è intervenuto Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e capo della task force anti pandemia della Regione Puglia. Il professionista ha spiegato di come quasi tutti i nuovi contagiati siano perlopiù giovani che sono tornati negli ultimi giorni da viaggi all'estero. Il professionista invita i ragazzi a trascorrere le ferie all'interno del territorio regionale o al massimo in altre regioni italiane.

Lopalco: 'La circolazione virale nella nostra regione si era spenta'

il virologo ha fatto presente di come la circolazione del virus in Puglia si fosse ormai spenta. La riaccensione epidemica, secondo quanto dichiarato da Lopalco, è stata innescata da casi di importazione. Il professionista ha spiegato poi che l'età media dei contagiati si è abbassata. "Ora a essere colpiti sono i cittadini che hanno più contatti, che in questo momento sono i giovani" - così ha detto Lopalco ai media nazionali.

L'epidemiologo ha riferito che la situazione negli ospedali rimane sotto controllo: i contagiati sarebbero perlopiù asintomatici e solo in alcuni casi chi contrae la malattia Covid-19 mostra poca febbre.

Pier Luigi Lopalco invita quindi tutti a non abbassare la guardia, facendo molta attenzione quando ci si reca in un posto. "Se per un anno non facciamo le vacanze all'estero non credo accada nulla", queste sono le parole che Lopalco ha utilizzato durante la sua intervista a Repubblica.

Il professionista ha spiegato inoltre che il mondo è ancora in piena emergenza pandemica

Il virologo è candidato alle prossime elezioni regionali

Lopalco è candidato alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno anche in Puglia il 20 e 21 settembre prossimi. L'uomo ha dichiarato che tutti questi nuovi focolai di infezione, seppur contenuti, possono rappresentare un rischio soprattutto in autunno, un periodo dell'anno in cui la gente vive più all'interno.

E intanto è salito da cinque a sette il numero dei ragazzi salentini trovati positivi al coronavirus dopo una vacanza in Grecia. I giovani facevano parte di una comitiva di 10 persone: tutti loro si erano recati nel paese ellenico per festeggiare la maturità. A Giovinazzo, nel barese, il sindaco Tommaso Depalma ha comunicato ai cittadini che nel territorio di sua competenza si sono registrati sei nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2. Anche qui i contagiati sarebbero giovani tornati da una vacanza a Malta.