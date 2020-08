Cresce il numero dei contagi in Italia con il rientro dalle vacanze. Nella giornata di sabato 22 agosto il dato è ulteriormente lievitato con il numero dei positivi che è tornato a superare le mille unità. Rispetto al periodo del lockdown si è notevolmente abbassata l'età media di coloro che contraggono la Covid-19. "Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità è scesa a 30 anni", ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. Quest'ultimo ha rivolto un appello ai giovani invitandoli ad essere più responsabili: "Molti hanno sintomi debolissimi e c'è il serio rischio che il virus arrivi ai genitori ed ai nonni".

A fronte dell'aumento dei casi di Coronavirus c'è da registrare un calo dei ricoveri in terapia intensiva. Un dato al quale fanno riferimento alcuni esperti nell'evidenziare che la malattia è meno "pericolosa" rispetto a qualche mese fa. A tal riguardo, l'anestesista Alberto Zangrillo è tornato a far discutere per aver condiviso su Twitter una vignetta polemica. "Morti per Covid? Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore, questo è davvero terribile".

La vignetta della discordia: 'In Italia decedute 638 persone per malattie cardiocircolatorie'

Dopo aver più volte affermato che il coronavirus è meno letale rispetto al periodo del lockdown, Alberto Zangrillo ha infiammato nuovamente la discussione social condividendo su Twitter una vignetta provocatoria.

Il professionista è tornato sulla mortalità della Covid-19 facendo un parallelo tra il numero di persone che negli ultimi giorni sono decedute per il virus e quelle che hanno perso la vita per altre patologie.

"È terribile che siano morte 4 persone per Covid? In Italia ieri sono decedute 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore, questo è davvero terribile", si legge nella caricatura pubblicata dall'anestesista sul suo profilo social.

Il web insorge contro Alberto Zangrillo

La provocazione di Alberto Zangrillo ha fatto il giro del web e ha inevitabilmente scatenato un nuovo vespaio di polemiche. In molti hanno manifestato il proprio disappunto replicando al tweet pubblicato dal sessantaduenne. "Le malattie cardiovascolari e il tumore non sono trasmissibili con uno starnuto.

Questa è la differenza", ha ribattuto un utente.

"Questa vignetta è terribile", ha rimarcato un altro iscritto al social. C'è chi ha accusato l'anestesista di aver trattato l'argomento in maniera qualunquista così come non sono mancate le voci fuori dal coro che hanno espresso solidarietà e sostegno al primario dell'Unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano.