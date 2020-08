Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita ad Affi, nel veronese, durante una serata con gli amici. Il giovane si è sporto dal finestrino dell'auto in cui viaggiava con altri quattro ragazzi e ha battuto la testa contro un palo. I carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto: le testimonianze degli amici saranno fondamentali.

Nel veronese, un ragazzo ha perso la vita a 22 anni

La tragedia si è consumata ad Affi, in provincia di Verona, durante la serata di venerdì, 21 agosto. La vittima era in compagnia di quattro amici e viaggiavano su una Punto dopo aver trascorso la calda serata di agosto sul lago di Garda.

Da quanto ricostruito in un primo momento dai carabinieri, pare che i giovani fossero diretti al bed and breakfast in cui alloggiavano tre di loro. Sulla strada che collega Affi ad Incaffi il ventenne si è sporto dal finestrino e ha battuto la testa contro un palo. Il gesto gli è costato la vita: quando i soccorsi del 118 sono arrivati con l'ambulanza, per lui non c'era più niente da fare. La violenza dell'impatto contro il palo di recinzione di un vigneto si è rivelata fatale per il ventiduenne che ha perso la vita sul colpo. La triste vicenda ha sconvolto tutti, soprattutto i giovani della comunità del veronese che si sono alternati a portare fiori sul luogo dell'accaduto.

Il giovane si è sporto dal finestrino e ha battuto la testa: si lavora sulle ragioni del gesto

Grande tifoso dell'Hellas, del 22enne non sono state rese note generalità, ma si sa che è residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, paese in cui vive anche il conducente dell'auto. I carabinieri di Torri del Bennaco e Cavaion del veronese stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Bisognerà stabilire quali siano state le ragioni che hanno spinto la giovane vittima, probabilmente presa dall'euforia del momento, a sporgersi dal finestrino dell'auto in corsa. Potrebbe essere stata una bravata o un pericoloso gioco tra amici, sta di fatto che il ventiduenne non si è accorto della vicinanza di quel palo rispetto alla strada.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri: si attende la versione degli amici

Per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, per gli inquirenti sarà fondamentale ascoltare le testimonianze degli amici che erano con lui. I quattro ragazzi sono ancora comprensibilmente sconvolti per aver visto il loro amico perdere la vita sotto i loro occhi. Come da prassi, il conducente della Punto su cui i cinque viaggiavano è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Sul ragazzo sono stati effettuati i test per capire se avesse fatto uso di alcool o sostanze stupefacenti.