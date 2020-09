"Ha generato indignazione e raccapriccio nell'opinione pubblica" è questa la motivazione con la quale il Codacons, l'Associazione dei consumatori italiana, ha denunciato Chiara Ferragni per aver postato su Instagram, un'immagine dove lei stessa è ritratta come una madonna. La foto è stata pubblicata anche dal noto settimanale Vanity Fair che ha realizzato il servizio.

Ferragni denunciata per blasfemia

L'influencer ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto dove è ritratta come una madonna, con un velo blu che le copre la testa ed in braccio ha il Bambin Gesù. L'immagine originale è stata dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato, pittore italiano nato nel 1609 e morto nel 1685.

Le critiche per il post pubblicato su Instagram, sono piovute dopo che la foto era online da qualche ora. Non si è fatta attendere la replica di Fedez, marito della Ferragni, che su twitter ha scritto: "Mi mancavano", riferito all'associazione che ha denunciato sua moglie. Dal Codacons fanno sapere che la foto ha scatenato reazioni nell'intero mondo cristiano e può "realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso".

Non si tratta, dunque, solo di una provocazione, ma di una vera e propria mancanza di rispetto, sempre secondo il Codacons, che con l'esposto alla Procura della Repubblica ha chiesto anche l'intervento del ministro dei beni culturali Dario Franceschini e di Papa Francesco.

Gli oltre 21 milioni di followers della Ferragni fanno sì che ogni suo post generi una grande quantità di soldi e questo non è accettabile per il mondo dei cristiani, afferma sempre l'associazione dei consumatori.

Non una prima volta

Il Movimento dei consumatori Codacons aveva già denunciato i Ferragnez (la coppia Ferragni, Fedez) per le raccolte fondi per la sanità organizzate tramite la piattaforma Gofundm e anche additato l’imprenditrice perché il suo nome era stato accostato al prossimo Festival di Sanremo, come prima donna sul palco dell’Ariston.

A questo è riferito il tweet dello stesso Fedez "mi mancavano". Il post, risalente a quattro giorni fa, non è stato cancellato dall'imprenditrice Ferragni. Si può leggere la didascalia in inglese: "Loved working with Francesco Vezzoli on this Vanity Fair issue curated by him about italian women and their power.

You can read my interview by Simone Marchetti at the link in my stories".

La didascalia fa riferimento all'intervista che la Ferragni ha rilasciato al settimanale Vanity Fair e che l'immagine voleva accompagnare. Intervista rilasciata al giornalista Simone Marchetti. Come scritto nella didascalia del post su instagram, l'intento della foto era anche quello di mostrare la forza delle donne italiane. Idea che non è piaciuta al Codacons, per uno scontro che non è il primo e che vede la coppia Ferragni, Fedez sotto la luce delle polemiche.