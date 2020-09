Un bambino di 4 anni è stato investito da uno scuolabus in provincia di Livorno, a Castagneto Carducci. I soccorsi sono stati immediati, grazie anche alla presenza di un medico sul posto, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare: le ferite provocate dall'impatto si sono rivelate fatali. Il conducente è stato trasportato in ospedale, fortemente traumatizzato.

Incidente con scuolabus nel livornese: bambino muore a 4 anni

I fatti hanno avuto luogo a Doronatico, nella frazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Un bambino ha perso la vita a quattro anni, investito da uno scuolabus, in prossimità della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito sulla base delle prime informazioni, il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta mentre attraversava la strada, tra le auto parcheggiate. Lo scuolabus è passato proprio nel momento in cui il piccolo è sbucato tra le vetture e lo ha travolto in pieno. La tragedia è avvenuta tra via Mazzini e via Vittorio Veneto intorno alle 13:00 di oggi, 16 settembre. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dai numerosi presenti che hanno assistito alla scena.

I tentativi di rianimazione da parte di un medico presente non sono serviti: l'impatto si è rivelato fatale

Da quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la prima cittadina di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, in lacrime, ha raccontato che nei paraggi c'era una dottoressa che ha subito prestato il suo aiuto.

Purtroppo, l'intervento del medico non è bastato a rianimare il bambino e all'arrivo del personale del 118 non c'era più niente da fare. Gli operatori avevano attivato anche l'elisoccorso Pegaso per l'eventuale trasferimento in rianimazione, ma purtroppo il bambino si è spento poco dopo l'incidente.

L’allerta Covid-19 non è terminata: serve ancora la massima attenzione per proteggere noi stessi e gli altri L'informazione ti aiuta ad evitare il contagio.

Iscriviti qui

Le ferite provocate dal forte impatto non hanno lasciato scampo al piccolo che avrebbe perso la vita sotto gli occhi della madre.

La comunità di Castagneto Carducci piange la scomparsa del bambino: la prima cittadina ha espresso il suo cordoglio

Sul posto sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilevamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Il conducente dello scuolabus stava viaggiando con il mezzo ancora vuoto perché si stava recando a prelevare i bambini della primaria all'uscita dell'istituto scolastico. L'uomo, che lavora per conto di una cooperativa che ha in appalto il servizio, è stato soccorso e trasportato in ospedale, in evidente stato di shock a causa del gravissimo incidente. La sindaca, ancora sconvolta, ha manifestato il suo cordoglio per la tragedia che ha scosso tutta la comunità.