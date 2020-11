Un incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri in Calabria e ha causato il decesso di uomo di 48 anni. Il sinistro si è verificato precisamente a Montalto Uffugo, nel cosentino. Da quanto si apprende, l'uomo si sarebbe andato a scontrare contro un muro posto al limite della carreggiata (e non contro un'altra autovettura, come inizialmente riferivano alcune fonti). Al momento la dinamica risulta essere ancora comunque poco chiara. L'uomo è stato tempestivamente soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo si sono recate le forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito.

Intanto l'Istat ha reso noto il numero degli incidenti stradali che si sono verificati lo scorso anno in Calabria.

Montalto Uffugo, incidente stradale causa la morte di un 48enne

Si chiamava Riccardo Zingone e aveva 48 anni l'uomo che nella giornata di ieri - sabato 31 ottobre - ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Montalto Uffugo, in contrada Telesio, lungo la strada principale che dal bivio della ex statale 19 conduce a Montalto centro.

La dinamica di quanto si è verificato risulta essere ancora poco chiara. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura - guidata dal 48enne - avrebbe perso il controllo e si sarebbe andata a scontrare contro un muro posto al limite della carreggiata.

L'impatto è stato violentissimo.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare tutto il possibile per rianimare l'uomo.

Purtroppo però, le sue condizioni sono risultate essere subito gravissime e il personale sanitario non ha potuto fare nulla per poterlo salvare, constatandone solo l'avvenuto decesso.

Oltre al personale medico, sul luogo dello scontro, si sono recate le forze dell'ordine, che hanno iniziato a effettuare tutti i rilievi utili per ricostruire nei migliori dei modi la dinamica di quando si è verificato.

Istat ha comunicato il numero relativo agli incidenti stradali avvenuti in Calabria nel 2019

Intanto nelle scorse ore l'Istat ha comunicato il numero relativo agli incidenti stradali che si sono verificati lo scorso anno nella regione Calabria.

I numeri parlano di 2771 incidenti stradali che hanno causato la morte di 104 persone e il ferimento di 4551 individui.

Rispetto al 2018 c'è stata una diminuzione del 5,4% degli incidenti e una riduzione del 18,1% delle vittime. L'Istat fa presente che "l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), morti in incidenti stradali, in Calabria è superiore alla media nazionale (49,0% contro 45,2%)".