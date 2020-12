Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di sabato 5 novembre, poco dopo le 20, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto che attraversa il territorio di Rozzano. Una Honda Jazz su cui viaggiava una famiglia composta da padre, madre e tre figli è andata a scontrarsi, per cause ancora da accertare, con altre due vetture, nei pressi dello svincolo di Ponte Sesto, che collega l’arteria milanese alla strada statale 35 per Pavia. L’impatto è stato molto violento: la mamma sarebbe deceduta sul colpo, mentre una delle figlie, una bambina d 12 anni versa in condizioni disperate. Feriti in modo grave anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Un’intera famiglia è rimasta coinvolta nell’incidente sulla Tangenziale Ovest

Pochi minuti dopo il grave incidente sono arrivati sul posto diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell’automobile tutti coloro che erano a bordo. Il personale sanitario di sei ambulanze e di tre auto mediche ha prestato i primi soccorsi. Per la madre di 39 anni non c’era più nulla da fare; quindi i medici hanno potuto solamente costatarne il decesso. Molto gravi le condizioni di una delle figlie di 12 anni: dopo le prime cure sul posto, la piccola è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale San Paolo. Paura anche per il resto della famiglia, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe di origini sudamericane: il padre, 41 anni, è stato trasportato in codice rosso all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano; invece la figlia minore, che ha 10 anni, è stata accompagnata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, infine il fratello 16enne è attualmente in coma al Policlinico di Milano.

Si indaga per chiarire le cause dell’incidente stradale

Nel tamponamento è rimasto ferito in modo meno grave anche un 41enne, che era a bordo di un’altra vettura: l’uomo è stato portato in codice giallo all'Humanitas. Il tratto di Tangenziale Ovest in cui è avvenuto il drammatico incidente è rimasto a lungo chiuso al traffico. Gli inquirenti che indagano sull’accaduto hanno effettuato tutti i rilievi utili per cercare di chiarire la dinamica della tragedia e individuare eventuali responsabilità.

Un altro incidente mortale è avvenuto poche ore prime in provincia di Lecco

Poche ore prima sulle strade lombarde si era verificata un’altra disgrazia: nella mattinata di sabato c’era stato un grave incidente lungo la superstrada Ss36, che collega Milano a Lecco. Nel tratto situato tra i comuni di Bellano e Dervio, nel Lecchese, un’automobile è andata a sbattere violentemente contro un muro all’interno di una galleria.

L’uomo di 56 anni che era al volante della vettura, Gianluca Mariana, è deceduto sul colpo, come hanno constatato gli uomini del 118, intervenuti sul luogo della tragedia.