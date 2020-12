Una nuova malattia, non ancora identificata, sta destando preoccupazione in India, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh, già duramente provato nelle scorse settimane dai numerosi casi di Covid-19. Questa patologia sconosciuta, che non avrebbe nulla a che fare con la pandemia di Coronavirus, colpisce soprattutto i più piccoli. I medici delle zone interessate hanno riferito al quotidiano The Indian Express che già più di trecento persone, tra i quali anche molti bambini, sono finite in ospedale con sintomi simili tra loro, come nausea, convulsioni e – nei casi più gravi – perdita di coscienza.

Purtroppo una persona sarebbe deceduta dopo aver contratto questo morbo misterioso. Il ministro della Salute dell'Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, si è affrettato a dichiarare che tutti i pazienti esaminati sarebbero risultati negativi al tampone per il coronavirus. Si indaga sulle cause di questa malattia ignota, che – secondo quanto riferiscono le autorità locali – non dovrebbe essere provocata da qualche agente inquinante dell’aria o delle acque.

Trecento persone sono state ricoverate in ospedale nel weekend per la malattia misteriosa

La malattia, mai riscontrata in precedenza, si sarebbe diffusa soprattutto nella città di Eluru durante il primo weekend di dicembre, con quasi 300 persone, tra i quali molti bambini, ricoverate in ospedale.

A quanto pare i pazienti colpiti avrebbero inizialmente lamentato del bruciore agli occhi, per poi iniziare a vomitare. Diversi sarebbero svenuti o avrebbero manifestato improvvisi attacchi di convulsioni. Tuttavia le condizioni di molti ammalati sarebbero rapidamente migliorate: in 125 sono stati già dimessi nella serata di domenica. Inoltre il morbo sconosciuto fino a questo momento ha causato un’unica vittima: nessun altro dei ricoverati sembrerebbe in pericolo di vita.

Le polemiche politiche sulle cause della nuova malattia

Alla Kali Krishna Srinivas, ministro della Salute dello stato indiano dell'Andhra Pradesh, si è affrettato a chiarire che la contaminazione delle acque o l’inquinamento dell’aria sono stati immediatamente esclusi come possibili cause della malattia sconosciuta. Gli esperti del suo dicastero avrebbero già svolto diversi controlli nelle zone in cui si sarebbe diffuso questo morbo ancora ignoto, che non avrebbe niente a che fare con altre infezioni endemiche in quelle aree, come dengue o chikungunya.

“Solamente i risultati delle analisi di laboratorio potranno chiarire di quale malattia si tratti”, ha concluso il ministro. Precedentemente Chandrababu Naidu, ex governatore dell’Andhra Pradesh e attuale leader del partito di opposizione Telugu Desam Party, aveva ipotizzato sui social che i malati fossero venuti a contatto con acqua contaminata, chiedendo che fosse immediatamente dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite.

La misteriosa malattia colpisce una zona già martoriata dal coronavirus

La malattia sconosciuta ha provocato un forte aumento nei ricoveri degli ospedali della zona, già provati dai numerosi casi di Covid-19 in quell’area. Infatti l'Andhra Pradeshè il terzo stato del Paese più colpito dalla pandemia da coronavirus, con oltre 800.000 positivi, mentre l’India, con poco meno di dieci milioni di casi, è la seconda nazione al mondo per numero di contagiati.