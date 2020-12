"Le donne prendono da sole la Ghb per aumentare il piacere". Daniele Leali, dee-jay e 'imprenditore della notte' vicino ad Alberto Genovese, lo ha dichiarato domenica 6 dicembre a Non è l'Arena, trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. L'uomo, attualmente a Bali, in Indonesia, per lavoro, è anche stato protagonista di un acceso scontro con Nunzia De Girolamo.

Il braccio destro di Genovese a Non è l'Arena

Daniele Leali è considerato dalla stampa il 'braccio destro' di Alberto Genovese, attualmente in carcere per presunti abusi su un'aspirante modella di 18 anni. L'uomo, assiduo frequentatore di 'Terrazza Sentimento', il lussuoso attico vista Duomo dell'imprenditore digitale, si è collegato con Massimo Giletti per dare la sua versione dei fatti e per difendersi da quanti, in queste settimane, lo hanno attaccato.

Va precisato che il dee-jay, al momento, non risulta in nessun modo coinvolto nel caso e non è indagato.

"La droga dello stupro - ha precisato Leali - in realtà si chiama Ghb ed è un forte stimolante sess...". "Le donne - ha continuato - lo assumono, da sole a 'tappini' per andare ai party e non ci sono persone che danno la droga alle ragazze. Non sempre, ma volte, le giovani prendono quella che voi chiamate la droga dello stupro da sole - ha ribadito poi con decisione - questa cosa deve esser sdoganata. Si drogano spontaneamente perché aumenta il piacere: la gente deve saperla questa cosa". Le dichiarazioni di Leali, come era prevedibile, sono state accolte con sgomento da Giletti e dagli altri ospiti in studio.

Lo scontro tra Leali e Nunzia De Girolamo

Daniele Leali, facendo riferimento alla notte dei presunti abusi, ha anche parlato di Alberto Genovese come di una persona con delle perversioni e ha definito la giovane vittima una tossicodipendente. "L'ho vista più volte assumere, consensualmente, cocaina e altre droghe", ha precisato.

Questa affermazione tanto forte ha contrariato Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia.

"Mi dispiace che lei accusi di essere tossicodipendente una ragazza che ha subito delle violenze", ha replicato a Leali l'ex ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. "Io non accuso nessuno", si è prontamente difeso il dee-jay.

Il confronto tra i due ospiti si è quindi fatto acceso e sono volate accuse pesanti. De Girolamo, facendo riferimento a precedenti dichiarazioni dell'ospite in collegamento telefonico, ha imputato al braccio destro di Genovese l'uso di sostanze stupefacenti.

"Non ho mai detto che assumo droga - ha sostenuto invece Leali - lei sarà querelata. Lei - ha continuato - non è un magistrato e quindi non mi deve fare nessuna domanda". Tacciando l'ex azzurra di moralismo, Leali ha poi spiegato di essere stato costretto ad andare in televisione perché "persone come la De Girolamo accusano gente innocente".