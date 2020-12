Non c'è pace per Johnny Depp. L'attore hollywoodiano non sta vivendo mesi facili. Dopo l'allontanamento richiesto dalla Warner Bros, Netflix ha rimosso tutti i suoi film. Un'altra brutta botta per il divo di Hollywood, che in pochi mesi si è visto fuori dal cast di Animali Fantastici 3, ha visto cancellati tutti i suoi film dalla piattaforma americana, ed ha perso la causa contro il giornale inglese The Sun che lo ha accusato di essere "un picchiatore".

La decisione di Netflix

La decisione di Netflix di togliere dal catalogo tutti i film di Johnny Depp è stata presa a seguito della battaglia persa dall'attore americano contro il giornale The Sun, che lo ha definito un 'picchiatore di mogli'.

Questo in seguito alle dichiarazioni della ex moglie, Amber Head, che lo ha accusato di violenza nei suoi confronti. Da lì la decisione prima della Warner Bors di escluderlo dalla produzione del nuovo film, e poi quella di Netflix di eliminare tutti i suoi film. Una presa di posizione, questa, che ha indignato il web. Molti utenti hanno richiesto anche la cancellazione dei film della ex moglie. Stando alle rimostranze degli abbonati, solo negli Stati uniti e in Australia non sono più visibili i film dell'attore. Molte persone hanno minacciato la piattaforma di cancellare il loro abbonamento. Netflix ha spiegato di non ritenere tollerabile un simile comportamento come quello mostrato da Johnny Depp, e di aver deciso di prenderne le distanze.

Johnny Depp perde la causa contro il The Sun

Johnny Depp lo scorso novembre ha perso la causa per diffamazione ai suoi danni contro il quotidiano inglese The Sun che, in una articolo del 2018, aveva accertato le violenze del noto attore americano alla sua ex moglie, ritenendolo, per questo, un 'wife beater' (picchiatore di donne). In merito a questa sentenza, Johnny aveva iniziato una causa contro il giornale per lesione alla sua immagine, ma due mesi fa il tribunale di Londra non gli ha riconosciuto il risarcimento per il danno arrecato.

Al tribunale di Londra il The Sun aveva dimostrato che, quanto detto pubblicamente era vero. C'erano, inoltre, prove che testimoniavano le aggressioni del divo di Hollywood alla sua ex moglie.

Johnny Depp lascia Animali Fantastici 3

A seguito della causa persa in tribunale, la casa di produzione cinematografica statunitense, la Warner Bros., ha chiesto all'attore di lasciare la produzione del film di Animali Fantastici.

Dunque non sarà più lui a vestire i panni del malvagio Grindelwald. L'attore lo aveva annunciato tramite una dichiarazione postata su Instagram. "Il verdetto non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che ho intenzione di presentare ricorso. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo".