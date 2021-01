Cristiano Ronaldo avrebbe violato il dpcm in vigore dal 7 gennaio per contrastare la diffusione del coronavirus. L'attaccante portoghese della Juventus ha raggiunto la località di Courmayeur per festeggiare il 27esimo compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez. Il dpcm però prevede che un abitante residente in una zona classificata "arancione" non può lasciare la propria regione per futili motivi.

L'episodio incriminato

In occasione del compleanno di Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ha pensato bene di regalare alla sua donna qualche giorno di relax sulle montagne di Courmayeur. Non ci sarebbe nulla di male se l'Italia non si trovasse alle prese con l'emergenza coronavirus come il resto del mondo.

Stando alle indiscrezioni il bomber bianconero dal Piemonte si è diretto in Valle d'Aosta. I due fidanzati, dopo avere oltrepassato indisturbati i confini regionali, hanno alloggiato in un hotel che sarebbe dovuto restare chiuso al pubblico. Ma non è tutto, perché Cristiano avrebbe regalato alla compagna un giro in motoslitta nella zona della val Vény, nonostante gli impianti da sci siano chiusi. La coppia si è tradita per colpa di un video postato su Instagram. Sebbene la clip sia stata subito rimossa dai social, i Carabinieri avevano già acquisito le immagini e avviato gli accertamenti.

Dunque, dopo i festeggiamenti Cristiano Ronaldo potrebbe ricevere una brutta sorpresa tradotta in una sanzione amministrativa. Il dpcm infatti parla chiaro: chiunque sia residente in una zona collocata in fascia arancione, può lasciare il proprio comune di residenza per varcare i confini regionali solamente per motivi di lavoro, salute o necessità.

È evidente che i tre motivi menzionati nell'autocertificazione non riguardano affatto il caso dell'attaccante portoghese.

Georgina Rodriguez: 'Sono molto fortunata'

Il duo Rodriguez-Ronaldo potrebbe finire nei guai. I due fidanzati infatti avrebbero cercato di raccontare sui social solamente la serata trascorsa a Torino in compagnia dei loro figli. Di fronte alle immagini postate dal calciatore, l'opinione pubblica si sarebbe spaccata: da una parte c'è chi ha preferito chiudere gli occhi davanti alla violazione del dpcm, dall'altra c'è chi criticato la "gita fuori porta".

Su Instagram Georgina ha preferito non rispondere alle polemiche. La modella si è semplicemente limitata a postare alcuni video relativi ai regali ricevuti dal suo uomo. Infine, ha speso delle dolci parole per Cristiano Ronaldo: "Per tanto amore ricevuto oggi e sempre. Per i tuoi migliori auguri, per la tua attenzione, per i tuoi dettagli e i tuoi messaggi d'amore...Sono molto fortunata".