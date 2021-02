Era in macchina con la sorellina e la madre, quando è avvenuta la tragedia: un bambino di quattro anni ha perso la vita in un incidente stradale, dalla dinamica ancora tutta da chiarire. Il dramma si è consumato verso le 13,30 di lunedì 1° febbraio, a Casal Velino, piccolo comune in provincia di Salerno. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, il bimbo si trovava con la sorellina nell’auto guidata dalla mamma, quando improvvisamente la vettura – una Kia – è uscita di strada in località Verduzio, ribaltandosi e andando a finire in un canale che lambisce la carreggiata. Per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre gli altri due passeggeri sono rimasti feriti.

Della vicenda, che ha ancora parecchi punti oscuri, si stanno occupando i carabinieri di Vallo della Lucania, subito intervenuti sul luogo del grave incidente per effettuare tutti i rilievi.

La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire

I militari dell’Arma indagano per chiarire la dinamica dei fatti e per capire cosa possa aver provocato l’incidente. Al momento non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti, anche se i carabinieri stanno vagliando tutte le ipotesi possibili, compresa quella di un’auto pirata che, dopo aver causato la tragedia, sia fuggita via. Con ogni probabilità la donna i suoi due bambini stavano tornando a casa da scuola, quando improvvisamente la Kia avrebbe sbandato, finendo nel piccolo canale che costeggia la strada.

Le diverse ipotesi sull’incidente che è costato la vita del piccolo di quattro anni

Sono diverse le ipotesi che i carabinieri stanno verificando: la donna potrebbe avere sterzato per evitare un ostacolo, come un animale che potrebbe aver attraversato la carreggiata all’improvviso, o anche un altro automezzo; oppure la disgrazia potrebbe essere stata causata da momento di distrazione della signora.

Infine potrebbero aver provocato la tragedia le pessime condizioni del manto stradale in quel punto, unite alla velocità eccessiva raggiunta dal veicolo. Nelle prossime ore gli esami effettuati sul posto e le testimonianze dei sopravvissuti potrebbero chiarire l’accaduto; purtroppo il punto della strada in cui è avvenuto il drammatico incidente non è coperto da alcuna telecamera di sorveglianza.

I soccorritori intervenuti dopo l’incidente non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino

Dopo che l’automobile si è ribaltata, il bambino di quattro anni è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo, andando poi a sbattere violentemente sul terreno. Quindi i soccorritori del 118, arrivati sul luogo della tragedia pochi minuti dopo essere stati allertati da alcuni automobilisti che avevano notato la vettura nel canale, non hanno potuto fare altro che constatare che il piccolo era morto sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate nel terribile impatto. Invece la madre e la sorellina del bimbo, rimaste ferite anche se non in maniera grave, sono state accompagnate all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: come detto, le due non sarebbero in pericolo di vita.