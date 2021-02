Forse un malore, una distrazione o un colpo di sonno questo ancora non si sa e lo dovranno stabilire gli inquirenti. L’unica certezza è che questa mattina, mercoledì 17 febbraio, intorno alle 7:30, un pensionato di 77 anni nato e residente a Oristano, è morto in seguito a un tamponamento sulla statale 131 “Carlo Felice”, esattamente al chilometro 114,400, proprio a due passi dal bivio che poi porta a Santa Cristina di Paulilatino. Domenico Muruzzu, la vittima, si sarebbe schiantato contro un furgone parcheggiato lungo la strada statale e sarebbe morto sul colpo.

L’uomo, conosciuto a Oristano ma anche in tutta l’Isola, era un maresciallo dei carabinieri in pensione e per anni era stato a capo della squadra di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Oristano.

Da quando era andato in pensione, insieme ai figli Antonio e Gian Leonardo (notissimi cavallerizzi) aveva fondato l’associazione sportiva "Sardinia e Horses", per dedicarsi esclusivamente a una delle sue passioni più grandi: l’ippica. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano che hanno eseguito tutti rilievi di rito. I soccorsi, immediati, sono stati gestiti dai medici di un’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell’Anas e i Vigili del Fuoco.

Una tragica fatalità

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Oristano, intervenuti questa mattina sulla statale 131 all’altezza del bivio per Paulilatino, il 77enne Domenico Murruzzu era alla guida della sua automobile, una Dacia.

Mentre percorreva la 131 in direzione di Oristano, per motivi che gli investigatori dovranno accertare, l’uomo ha centrato in pieno un furgone di una ditta d’appalto che lavora per conto di Abbanoa e che in quel momento era fermo lungo il bordo della strada per un guasto. L’impatto è stato devastante, nonostante la velocità non fosse elevata. La violenza del colpo ha infatti spinto il furgone che è andato a sua volta a tamponare un camioncino, parcheggiato di fronte probabilmente per prestare soccorso.

Il pensionato sarebbe morto sul colpo. Quando infatti sono arrivati i medici del 118 nulla si è potuto fare. Il cuore di Domenico Murruzzu aveva già infatti smesso di battere. I lavoratori della ditta d’appalto che lavora per Abbanoa sono rimasti miracolosamente illesi.

Traffico bloccato

Questa mattina, sulla statale 131 “Carlo Felice”, esattamente al chilometro 114,400 in direzione di Paulilatino, la circolazione ha subito rallentamenti.

Gli uomini dell’Anas infatti hanno dovuto chiudere la corsia che porta all’innesto con la strada provinciale 34, per permettere agli agenti della Polizia stradale di Oristano di effettuare tutti i rilievi di rito. Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti per permettere alla circolazione di riprendere tranquillamente. Ora sarà compito degli investigatori della Stradale ricostruire la dinamica del tragico tamponamento che è costato la vita a Domenico Murruzzu. Sembrerebbe infatti che i mezzi coinvolti nell’incidente fossero fermi a lato della carreggiata in seguito a un guasto. Ora bisogna capire e accertare se fossero ben visibili e se gli operai abbiano utilizzato tutti i mezzi per segnalare il guasto e quindi la loro presenza sulla strada.

Le indagini della polizia sono ancora in corso.