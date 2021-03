Pierluigi Barbieri, presunto killer di Ilenia Fabbri, ha fornito agli inquirenti informazioni riguardanti una non meglio specificata persona "da menare". Oltre a uccidere Ilenia, Barbieri sarebbe stato incaricato di dare una lezione a un individuo che pare essere collegato a una società ungherese specializzata nella compravendita di pellet. Una volta adempiuti gli ordini, Pierluigi sarebbe stato ricompensato con 20.000 euro più un'auto nuova. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della polizia. L'omicidio di Ilenia Fabbri è avvenuto lo scorso 4 febbraio presso la sua abitazione di Faenza, in provincia di Ravenna.

Ilenia Fabbri: incertezze sulle reali intenzioni del marito Claudio Nanni

Si sospetta che l'ex marito di Ilenia Fabbri, Claudio Nanni (54 anni), abbia assoldato Pierluigi Barbieri per l'assassinio della moglie. Ora si ipotizza che Barbieri sia stato incaricato di punire sia la 46enne che un'altra persona, la cui la reale identità deve essere ancora accertata. Secondo la sua versione, Nanni avrebbe chiesto a Barbieri di limitarsi a spaventare l'ex moglie, per una somma di 2.000 euro. Tuttavia, una donna molto vicina a Nanni ha parlato agli inquirenti di una conversazione avuta col meccanico 54enne lo scorso giugno. In quell'occasione Claudio Nanni avrebbe dichiarato di aver proceduto all'investimento di 20.000 euro in maniera tale da toglierseli dal conto corrente.

Si sospetta, ma non è sicuro, che la donna in questione possa aver messo in contatto Nanni con la persona "da menare", in realtà un referente della precitata società ungherese, per effettuare un investimento di 20/30.000 euro. Il 54enne avrebbe in seguito chiesto di rientrare in possesso immediatamente del suo denaro, in contanti.

Claudio Nanni voleva sbloccare 15mila euro, forse per il killer

Sembra che, in seguito all'investimento, Claudio Nanni abbia chiesto quanto gli spettasse: prima con messaggi e mail tutto sommato gentili e pacati, fino a prospettare un incontro con il referente della società ungherese sotto casa. Pare che il meccanico faentino avesse l'urgente bisogno di almeno 15.000 euro.

Gli inquirenti si stanno concentrando, in particolare, su tale dettaglio, poiché a detta dello "Zingaro" (soprannome di Barbieri), lui e Nanni si sarebbero accordati per l'omicidio di Ilenia Fabbri diversi mesi prima dell'effettiva esecuzione. Uccidere la moglie per 20 mila euro, il che spiegherebbe le minacce all'ungherese per recuperare i soldi, o solo spaventarla per 2.000 euro? Sarebbe questo lo spartiacque di chi sta indagando sull'assassinio.

Pierluigi Barbieri avrebbe timore di Claudio Nanni

Pierluigi Barbieri ha rilasciato le informazioni in suo possesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip Corrado Schiaretti. Il presunto assassino di Ilenia Fabbri avrebbe espresso timore una volta confessato. Barbieri ha descritto Claudio Nanni come un individuo "aggressivo" e "vendicativo".

Il 53enne ha parlato, per l'esattezza, di una persona che avrebbe dovuto subire una punizione corporale. Gli inquirenti vogliono conoscere l'identità dell'individuo in questione. Si ipotizza possa essere il referente della società ungherese oppure la donna che avrebbe fatto da tramite. Potrebbe tuttavia essere qualche altro personaggio che avrebbe avuto un ruolo nell'investimento da parte di Nanni.