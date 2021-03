Claudio Nanni (54 anni) ha scritto alla figlia 16enne avuta dal matrimonio con Ilenia Fabbri. L'uomo, attualmente in carcere, ha dichiarato che non intendeva uccidere Ilenia. La ragazza ha affermato di credere alla presunta buona fede del genitore. Barbara D'Urso si è recentemente occupata del caso di omicidio della 46enne residente a Faenza. Pierluigi Barbieri (53), conosciuto come lo Zingaro, ha ammesso nel corso di un interrogatorio di avere ucciso la donna, dopo essere stato assoldato dallo stesso Nanni. L'assassinio è avvenuto all'interno dell'abitazione di Ilenia. Per il delitto a Barbieri sarebbero stati promessi 20.000 euro e un'auto nuova.

Non avrebbero nulla a che fare con l'omicidio della 46enne i 2.200 euro rinvenuti (e sequestrati) nell'appartamento di Barbieri al momento del suo arresto. Claudio Nanni è recluso dallo scorso 3 marzo. L'ex marito di Ilenia Fabbri ha confessato di aver dato al presunto sicario le chiavi di casa, ma, a suo dire, solo per spaventare la donna e non per toglierle la vita.

La lettera di Claudio Nanni alla figlia

Claudio Nanni, dal carcere, ha scritto una lettera alla figlia che, fin dall'inizio, aveva preso le difese del padre. Nel messaggio, Nanni spiega che le cose non sarebbero dovute andare in questo modo, in quanto sua intenzione sarebbe stata solo quella di spaventare Ilenia. La figlia di Claudio e Ilenia è stata intervistata da Barbara D'Urso nel corso di una recente puntata di Pomeriggio 5.

La ragazza ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda in collegamento telefonico, assistita dall'inviata Cristina Battista. Ha affermato che al momento non crede a nessuno e di provare un "dolore indescrivibile". La 16enne ha tuttavia aggiunto di credere al padre quando dice che non aveva intenzione di uccidere sua madre.

La figlia di Ilenia Fabbri desidera incontrare il padre

La figlia di Ilenia Fabbri ha esternato la sua volontà di vedere il padre Claudio Nanni in carcere. Claudio ha chiesto scusa a sua figlia, ammettendo di aver fatto uno sbaglio e che per questo dovrà pagare. Pierluigi Barbieri ha intanto confessato, ammettendo di temere per l'incolumità della sua compagna, descrivendo Nanni come una persona aggressiva e vendicativa.

In poche parole, Barbieri teme che, dopo le rivelazioni che aggravano la posizione del 54enne, quest'ultimo possa mandare qualcuno a fare del male alla donna a cui è legato sentimentalmente.

Nanni chiese a Barbieri di 'menare' un altro

Pierluigi Barbieri ha dichiarato che in passato Claudio Nanni gli avrebbe chiesto di "menare un'altra persona". Questo misterioso individuo avrebbe avuto da Nanni dei soldi, che avrebbe dovuto utilizzare per alcuni investimenti andati però male. Sempre secondo Barbieri, l'assassinio di Ilenia Fabbri sarebbe stato deciso circa un anno fa, prima che lo stesso 53enne venisse arrestato per un altro reato: una spedizione punitiva ai danni di un disabile.