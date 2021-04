Nella puntata di Chi l'ha visto del 28 aprile sono emersi documenti inediti riguardanti Anna Corona, l'ex moglie del padre naturale di Denise Pipitone, Piero Pulizzi. La donna avrebbe scambiato in un anno, fino a settembre 2004, 1233 telefonate con una donna legata a un commissario di polizia di Mazara del Vallo. Dopo la sparizione di Denise, tra le due ci sarebbero stati solo squilli per un breve periodo.

Le frequenti chiamate tra Anna Corona e la donna di un commissario di Mazara

Federica Sciarelli nella puntata di Chi l'ha visto del 28 aprile è tornata sul caso di Denise Pipitone.

Sono stati mandati in onda dei documenti inediti relativi ai tabulati telefonici di Anna Corona, l'ex moglie di Piero Pulizzi, indagata e poi assolta insieme alla figlia Jessica Pulizzi per il sequestro di Denise. Corona avrebbe avuto uno scambio di ben 1233 telefonate in un anno con Stefania, una donna legata a un commissario di polizia di Mazara del Vallo; tutto ciò fino alla scomparsa di Denise, dopo la quale, per un breve periodo, ci sarebbero stati solo degli squilli tra le due donne. Il 22 settembre 2004, il consulente Gioacchino Genchi, che lavorava sui tabulati telefonici, chiese infatti al magistrato se un'utenza poteva essere di un uomo appartenente alle forze dell'ordine. Inoltre, Stefania avrebbe in seguito sposato quel commissario di polizia.

Si tratta di un'informazione inedita, non nota alla madre di Denise, Piera Maggio, né al suo legale, Giacomo Frazzitta. La conduttrice Sciarelli si è chiesta il motivo per cui l'indagine sia continuata in quel commissariato, nonostante la presenza di un poliziotto legato sentimentalmente ad una donna probabilmente coinvolta nella storia di Denise.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'intervento della comunità Rom

Nel corso della puntata di Chi l'ha visto, è anche intervenuto Gennaro Spinelli, presidente nazionale dell'Ucri (Unione delle Comunità romanès e sinti in Italia). L'uomo ha espresso il suo parere sulla donna immortalata in compagnia della presunta Denise nel video registrato dalla guardia giurata Felice Grieco a Milano nell'ottobre 2004: per Spinelli non si tratterebbe di una donna rom, data l'assenza di accessori riconducibili alla loro cultura.

L'uomo ha tenuto inoltre a chiarire che non è vero che i Rom rapiscono i bambini, si tratta di uno stereotipo infondato. In qualsiasi caso ha espresso la sua vicinanza a Piera Maggio, chiarendo che la sua comunità farà il possibile a darle aiuto nella sua ricerca: Spinelli ha infatti lanciato un appello alla comunità Rom, invitando a contattarlo qualora qualcuno riconoscesse la donna che nel video è in compagnia della bambina somigliante a Denise.

L'appello di Piera Maggio

Piera Maggio, sulla base dei documenti esaminati nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, in collegamento in diretta con Sciarelli, ha nuovamente rivolto il suo appello "a coloro che sanno o che hanno saputo": "Non tenetevi più nulla dentro, fatevi avanti ve lo chiediamo con il cuore".