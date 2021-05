Nel corso dell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli si è occupata del caso di Alessio Gaspari (25 anni). Il ragazzo, terzo ufficiale di coperta, è scomparso la notte tra il 20 e il 21 gennaio da una nave da crociera. Amici e familiari respingono la tesi che Alessio possa essersi suicidato. Per la precisione, il giovane è sparito in Danimarca, dall'imbarcazione su cui era in servizio. Di lì a poco sarebbe dovuto tornare in Italia. Recentemente la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Ospite da Sciarelli il fratello di Alessio, Simone, ha raccontato i mesi di angoscia che stanno vivendo lui e i suoi cari.

Fabrizio Franceschelli, inviato del programma di Rai3, ha intervistato la sorella di Alessio Gaspari, Sintia, la madre e gli amici, che avevano sentito il giovane ufficiale in videochat, pochi minuti prima della sua sparizione. Alessio Gaspari sarebbe dovuto tornare a Ortona (Chieti) lo scorso 24 gennaio. Di lui non si è più saputo nulla. L'allarme è scattato lo scorso 21 gennaio, nel momento in cui si è compreso che Gaspari fosse sparito. Sono stati tuttavia rinvenuti i suoi effetti personali, in una zona della nave accessibile solamente al personale.

Alessio Gaspari: le lamentele dei famigliari

La famiglia di Alessio Gaspari lamenta il fatto che gli effetti personali di Alessio Gaspari non siano stati posti sotto sequestro.

I familiari escludono che il ragazzo possa essersi tolto la vita, come si è supposto nei giorni successivi alla sua sparizione. Sono state tuttavia effettuate ricerche in mare, della durata di qualche ora. La famiglia e gli amici hanno dichiarato come Gaspari volesse fare carriera e avesse molti sogni da realizzare. Simone, fratello di Alessio, ha contestato il lavoro "superficiale" svolto dai poliziotti danesi e il fatto che a lui e agli altri suoi cari non sia stato permesso di parlare con l'equipaggio della nave su cui il giovane stava prestando servizio.

Se gli inquirenti danesi propendono per il suicidio, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio.

Stava tornando in Italia

Alessio Gaspari era pronto a tornare in Italia. Aveva già preparato le valigie, Ancora qualche ora e avrebbe preso un gommone per sbarcare a terra e, in seguito, un aereo che lo avrebbe portato a casa.

I familiari hanno assicurato che Alessio fosse felice. Alessio aveva in programma una cena a base di pesce assieme alla sorella. Alla stessa, in vista del suo ritorno, aveva chiesto di preparare un piatto di crudi. Aveva peraltro chiesto a un amico di dargli un passaggio dall'aeroporto fino a casa. Alessio prestava servizio come ufficiale di Marina presso la AIDAdiva, una nave da crociera.