Maddie McCann sarebbe stata uccisa in Portogallo, poco dopo il suo rapimento nel 2007. È questa la nuova pista seguita dalla polizia tedesca. Gli inquirenti che si stanno occupando del caso di Cronaca Nera, infatti, sarebbero riusciti a "certificare" la presenza del suo presunto rapitore, il 44enne Christain Brueckner. La piccola Maddie, originaria di Leicester (in Inghilterra) scomparve all'età di quasi quattro anni, nel maggio 2007 mentre era in vacanza a Praia da Luz con i genitori e i fratellini.

La piccola Maddie secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa poco dopo il rapimento

Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters sembra essere convinto che la piccola Maddie non sia stata portata in Germania dal suo presunto rapitore, Christian Brueckner, ma sia stata uccisa mentre si trovava ancora in Portogallo.

Finora, a carico dell'uomo - che sta scontando una condanna a sette anni per violenze sessuali nei confronti di una 72enne - ci sarebbero solo prove considerate circostanziali. Il 44enne, principale indiziato, ha sempre negato di trovarsi in Algarve nel 2007. Tuttavia, delle intercettazioni telefoniche lo collocherebbero, al momento della scomparsa di Maddie, proprio in Portogallo.

"Credo che risolveremo presto questo caso" ha dichiarato il procuratore Wolters, sottolineando la collaborazione con i colleghi inglesi.

Fonti interne alle forze dell'ordine tedesche, nelle scorse ore, hanno spiegato al Sun che, per molto tempo si era ipotizzato che mancassero, nella ricostruzione dei movimenti di Brueckner, dei "pezzi chiave".

"Era difficile comprendere cosa ci facesse in Portogallo e capire cosa potesse essere accaduto. Le nuove informazioni possono ora aiutarci a ricostruire la vicenda". Da quanto si apprende, il legale difensore dell'uomo, l'avvocato Friedrich Fluscher negherebbe, almeno per il momento, qualsiasi coinvolgimento del suo assistito nella scomparsa della piccola Maddie.

'Non ci arrenderemo mai'

Madeleine McCann avrebbe compiuto 18 anni lo scorso 12 maggio. In quella data, i suoi genitori - i coniugi Kate e Gerry McCann - le hanno voluto fare gli auguri e una commovente dedica: "Ti amiamo - le hanno scritto sulla pagina Facebook a lei dedicata "Official Find Madeleine Campaign" - ti stiamo aspettando e non ci arrenderemo mai".

La piccola Maddie scomparve la sera di giovedì 3 maggio 2007 mentre era in vacanza a Lagos, in Algarve con i genitori e i fratelli minori Sean e Amelie, di due anni. I coniugi McCann, entrambi medici, riferirono di aver lasciato la bimba nella stanza a piano terra del loro residence, senza diretta sorveglianza, mentre in compagnia di altre coppie con figli cenavano a cento metri di distanza avendo cura di controllare, ad intervalli regolari, i piccoli.

Le ricerche vennero immediatamente attivate e, pochi giorni dopo, venne coinvolto anche l'Interpool. Nel corso degli ultimi anni si sono seguite diverse piste investigative: il 4 giugno 2020 la procura federale di Germania ha indagato Christian Brückner, cittadino tedesco, per il rapimento e l'omicidio di Madeleine McCann.