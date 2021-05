Stefania è una donna malata di Sla. Intervistata da Selvaggia Lucarelli per Tpi, Stefania ha parlato del suo rapporto con Martina Ciontoli, ex fidanzata di Marco Vannini. La ragazza sta scontando al momento nove anni e quattro mesi di carcere per concorso in omicidio volontario, come deciso dai giudici della Cassazione. Martina ha assistito per diversi anni Stefania, la quale ha detto di aver stabilito con la giovane una forte sintonia. Stefania è mamma di due figli e ha un compagno. Lavorava come grafica. Martina, figlia di Antonio Ciontoli, era fidanzata con Marco, che sognava di entrare nell'arma dei carabinieri.

Il ragazzo morì a casa dei suoceri a causa di un colpo d'arma da fuoco. Se fosse stato soccorso in tempo, probabilmente si sarebbe salvato.

Marco Vannini: l'incontro tra Stefania e Martina

Qualche anno fa Martina Ciontoli, fresca di laurea in Scienze infermieristiche, iniziò a prendersi cura di Stefania, debilitata dalla malattia e costretta a vivere attaccata a un respiratore. La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni inedite sulla persona di Martina Ciontoli. Ha inizialmente spiegato come una delle limitazioni apportate dalla Sla è l'incapacità di comunicare con gli altri. La donna, infatti, non riesce più a parlare. Il compagno ha dichiarato che in un primo momento Stefania riusciva a esprimersi grazie a un comunicatore computerizzato, utilizzabile tramite il movimento degli occhi.

La situazione della donna è però peggiorata e adesso non riesce neanche più a muovere correttamente i bulbi oculari.

Il rapporto tra le due donne

Stefania ha dichiarato: "Quando Martina è arrivata abbiamo stabilito subito una forte sintonia". La donna malata di Sla era assistita dalla figlia di Antonio Ciontoli almeno quindici giorni al mese.

All'arrivo nella casa di Stefania e della sua famiglia, nessuno la conosceva. Il compagno della donna fu il primo a essere informato dalla cooperativa sul conto della ragazza e in seguito raccontò tutto a Stefania, che intanto aveva già preso a benvolerla.

Susanna, la sorella di Stefania, ha invece raccontato come a volte Martina avesse momenti di assenza e si presentasse a casa con gli occhi lucidi, come se avesse pianto da poco.

Martina aveva continuato ad assistere la donna malata di Sla anche dopo la sentenza di appello bis con la quale i giudici l'avevano condannata a nove anni di reclusione. Selvaggia Lucarelli, come dichiarato da lei stessa, ha poi ricevuto un video su Whatsapp in cui è visibile Martina che fa dondolare Stefania sul sollevatore mentre ascoltano un brano del cantante toscano Pupo: "Su di noi". Stefania sorride appena, mentre Martina le solleva delicatamente la testa che si era inclinata su una spalla.