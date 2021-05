Marilyn Manson di nuovo nei guai. Nelle ultime ore una donna ha denunciato il cantante per violenza. Si tratta di un attrice che lo ha conosciuto nel 2011 e con la quale ha lavorato in un videoclip. Sale così a tre il numero delle querele ricevute da Brian Warner, soprannominato anche con il nome di Reverendo.

Manson denunciato

Marilyn Manson denunciato per la terza volta nel giro di pochi mesi. Il cantante statunitense dovrà così rispondere di nuove accuse. Secondo lo staff dell'artista a sporgere denuncia è un'attrice. La donna sarebbe stata costretta a vedere un filmato per adulti e in seguito abusata.

Attualmente inoltre l'artista statunitense è indagato dalla polizia di Los Angeles per altre accuse relative ad incidenti di violenza domestica che si sono verificati tra il 2009 e il 2011. E bisogna ricorda anche che qualche giorno fa c'è stata la notizia di un mandato di arresto nei suoi danni nello stato del New Hampshire per reati di aggressione minori. I fatti risalgono a due anni, in occasione del concerto di Manson al Bank of New Hampshire Pavilion del 18 agosto del 2019. In quell'occasione il reato sarebbe lo sputo contro un cameraman. Secondo fonti di polizia rischierebbe una multa salata e anche il carcere.

Problemi con la legge per il Reverendo

Una nuova ragazza ha denunciato Marilyn Manson.

Il cantante avrebbe costretto la donna a vedere un filmato in cui lui abusava di una fan che veniva legata da una sedia ed era costretta a bere urina e veniva minacciata con una pistola. Oltre a questo l'avrebbe anche violentata. Lo staff di Manson ha smentito la versione relativa al filmato. Fa sapere che il video in questione sia un cortometraggio girato con un attore che finora è rimasto inedito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Lo scandalo mediatico che riguarda il cantante è cominciato lo scorso febbraio, quando l'attrice Evan Rachel Wood lo ha accusato di violenza sin da quando era adolescente. La protagonista della serie tv Westworld ha accusato Manson di aver abusato di lei per anni. Il cantante ha negato il tutto e ha detto che non era nient'altro che una "orribile distorsione della realtà".

Le denunce di Manson

Quella delle ultime ore non è la prima denuncia ricevuta da Marilyn Manson negli ultimi tempi. Di recente l'attrice Esmé Bianco l'ha citato in giudizio per abusi, torture e violenza di tipo sessuale. L'avvocato Howard King ha riferito a Tmz che le accuse sono false e ha aggiunto che le confuterà con forza in tribunale.

All'inizio di maggio inoltre una sua ex assistente Ashley Walters ha denunciato Manson per abusi. La donna che ha conosciuto il cantante nel 2010 sarebbe stata assunta come fotografa e licenziata per ben due volte. In quel periodo Manson l'avrebbe maltrattata in più occasioni, mostrandole anche filmati dal contenuto erotico.