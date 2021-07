Concerti ai soli vaccinati? Si parla molto di questo tema negli ultimi giorni. Dopo le parole di Eric Clapton, che hanno suscitato moltissime polemiche per quanto riguarda la partecipazione ai concerti delle persone non vaccinate, arrivano quelle opposte del cantante degli Slipknot. Per Corey Taylor è una questione di buon senso: non dovrebbe esserci l'obbligo, ma in primis bisogna tutelare la salute ed evitare in ogni modo di contagiare gli altri.

Vaccini e concerti: l'opinione di Corey Taylor

Il cantante degli Slipknot ha le idee chiare: fare il vaccino non è niente di "apocalittico" e ai concerti è meglio essere prudenti e non mettere in pericolo la salute degli altri spettatori.

Nel corso di un'intervista a Heavy Consequence, il cantante ha detto la sua opinione sul tema vaccini. La parte che divide il pubblico riguarda la partecipazione ai concerti per coloro che non vogliono fare il vaccino contro la Covid-19

Per il musicista statunitense è una questione di buon senso e allo stesso tempo non è pienamente d'accordo con l'obbligo dei concerti per soli vaccinati, ma è del parere che bisogna tutelare la salute di tutti in occasione di concerti e festival.

Le parole del cantante

Nell'intervista il cantante si scaglia in modo duro contro quanti rifiutano il vaccino contro il Covid-19. "La gente si comporta come se vaccinarsi voglia dire firmare un patto con il diavolo", ha detto Corey Taylor.

Il frontman degli Slipknot se la prende anche contro il livello dell'informazione da quando è iniziata la pandemia da coronavirus: "È stato tutto così politicizzato e fuori controllo". Per lui basta collegarsi su internet per informarsi su tutto quello che c'è da sapere sulla vaccinazione.

Allo stesso tempo riesce a mettersi nei panni di quanti sono impauriti; "Il fatto è che i vaccini sono stati demonizzati da queste nodose teorie del complotto" ha detto il musicista statunitense nell'intervista.

"Non c'è poi da stupirsi se le persone hanno paura visto che ascoltano le persone sbagliate”.

Pass vaccinale per i concerti

Nel corso dell'intervista al cantante è stato chiesto se è giusto o sbagliato richiedere un pass vaccinale per partecipare ai concerti e agli spettacoli dal vivo: "Non ci dovrebbe essere un'ordinanza, ma sai...

Se metti a rischio la gente e permetti che si ammalino, non ci dovresti nemmeno andare ai concerti".

Il musicista sostiene semplicemente che bisogna fare la cosa giusta. "E se poi lo fai veramente, di mettere a repentaglio la gente, allora sei un cog... e non ti dovrebbero far entrare". Per concludere riconosce che pur essendo una questione semplice e di buon senso, di buon senso se ne vede poco negli ultimi tempi.