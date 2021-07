Nonostante la campagna vaccinale continui a proseguire, il Coronavirus riprende nuovamente la sua rapida diffusione ed è preoccupante anche la variante delta, che continua ad avanzare nel nostro Paese. La pandemia non torna a crescere solamente in Italia, ma anche nel resto del mondo e secondo il monitoraggio effettuato dalla Johns Hopkins University, i casi in tutto il mondo, da inizio pandemia, sarebbero oltre 188 milioni, con addirittura più di 4 milioni di decessi.

Coronavirus: alcune regioni tornano in zona gialla, aumenta l'indice di trasmissibilità

Con l'aumento dei casi e l'arrivo della variante Delta, il governo sta valutando nuovamente il ritorno di alcune regioni alla zona gialla. Questo provvedimento non verrà preso da lunedì, 19 luglio, quando ogni regione rimarrà bianca, bensì dalla settimana successiva quando alcune regioni come Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania, dove si riscontra un indice di contagio maggiore, potrebbero uscire dalla zona bianca e rientrare, almeno per il momento, in zona gialla. Attualmente le regioni con indice di Rt più alto sono: l'Abruzzo, con indice pari a 1.21, la Campania, 1.12, seguono poi la Liguria e la Sardegna con lo stesso indice Rt.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, attualmente ha un indice di trasmissibilità pari a 1.8 mentre il Veneto 1.17. Restano sotto l'1, il Piemonte, con 0.99, la Sicilia, (0.95), Umbria e Calabria con 0.96 e l'ultima rimane la Lombardia con 0.94. In totale l'rt in Italia sta sfiorando quota 1, situazione che non accadeva da marzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vaccini e Green Pass

Attualmente nel nostro Paese sono state somministrate 59.966.908 dosi di vaccini. Quasi metà della nostra popolazione ha completato l'intero ciclo vaccinale, vale a dire che ha eseguito sia la prima che la seconda dose del vaccino contro il Covid-19, mentre invece l'altra restante parte non ha effettuato nessuna dose o ancora deve fare la seconda.

Per quanto riguarda il Green pass, (ottenuto dopo aver fatto entrambe le somministrazioni dei vaccini o 15 giorni dopo la prima), a fine luglio potrebbe arrivare l'ordinanza che impone l'esibizione del pass in tutti i luoghi dove potrebbero venirsi a creare assembramenti come teatri, concerti, stadi, treni e aerei. Ancora incerto se sarà obbligatorio esibire il Green Pass anche nei ristoranti al chiuso. La cabina di regia che deciderà sull'obbligatorietà o meno verrà convocata martedì prossimo.

Coronavirus: a Barcellona torna il coprifuoco e metà Australia torna in lockdown

A Barcellona a partire da questo weekend, torna la misura del coprifuoco per cercare di contenere i contagi da coronavirus: l'obbligo di rientrare nelle proprie abitazioni avrà inizio dall'1 di notte fino alle 6 del mattino.

In Australia, invece, dopo Sydney tocca a Melbourne tornare allo stato di lockdown a causa della variante Delta. Questa decisione, presa nelle città più grandi dell'Australia, obbliga dunque circa 12 milioni di abitanti a poter uscire solamente per fare la spesa o per esigenze di prima necessità.