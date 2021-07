Tra una pulizia e l’altra, ripuliva l’appartamento della padrona di casa anche dai gioielli e dall’argenteria. Nella giornata di ieri, 15 luglio, i carabinieri hanno denunciato una collaboratrice domestica 43enne originaria di Sinnai per furto aggravato e continuato. Ora la donna dovrà trovarsi un avvocato che la difenda dalle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Gli oggetti rubati, come hanno accertato i carabinieri, erano stati rivenduti in diversi compro oro di Selargius. Oggetti di valore che ora verranno restituiti alla legittima proprietaria, un’avvocata 77enne di Quartu Sant’Elena che mai avrebbe sospettato della sua colf.

La professionista infatti, da tempo preoccupata dalle improvvise sparizioni di gioielli e argenteria, non avrebbe mai pensato che la sua collaboratrice domestica fosse la principale indiziata. Fino a quando, la scorsa sera, la 43enne di Sinnai mentre usciva dall’abitazione della padrona di casa ha cercato in tutti i modi di non farsi vedere, cambiando strada. A quel punto la 77enne, insospettita per lo strano atteggiamento della colf, ha immediatamente chiamato il centralino del 112 e ha chiesto aiuto ai carabinieri.

L’intervento dei militari

In pochissimi minuti i carabinieri della Compagnia di Quartu hanno raggiunto l’appartamento e – dopo la segnalazione della padrona di casa – hanno immediatamente rintracciato la collaboratrice domestica originaria di Sinnai, che in tutta fretta stava cercando di allontanarsi dalla abitazione dove aveva appena lavorato cercando di non essere notata.

Una volta fermata i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di vederci chiaro e hanno chiesto alla colf di aprire la borsa. In un primo momento la donna non voleva far vedere il contenuto ai carabinieri poi i militari, con la loro professionalità, hanno perquisito la borsa della donna e hanno trovato numerosi oggetti di argenteria.

L’avvocata 77enne li ha subito riconosciuti e ha assicurato ai carabinieri che quegli oggetti erano di sua proprietà e si trovavano all’interno della sua abitazione. A quel punto i carabinieri hanno approfondito i controlli e hanno avuto ragione dei loro sospetti.

Le ricevute del compro oro

All’interno della borsa della 43enne di Sinnai i carabinieri non solo hanno recuperato numerosi oggetti sottratti alla 77enne padrona di casa.

Ma anche numerose ricevute di un compro oro di Selargius nel quale la collaboratrice domestica aveva venduto tutto gli oggetti sottratti alla sua datrice di lavoro. Le ricevute infatti sono state la conferma della malafede della 43enne di Sinnai, che è stata immediatamente denunciata dai carabinieri per furto aggravato e continuato. Ora i militari dovranno cercare di recuperare tutti gli oggetti sottratti all’avvocata 77enne che – almeno in teoria – il compro oro ha acquistato regolarmente in cambio appunto di denaro elargito alla colf. Le indagini sono ancora in corso. I carabinieri infatti hanno ottenuto una lista di tutti gli oggetti che sono spariti dall’abitazione della professionista. Oggetti di valore che potrebbero essere stati venduti anche in altri compro oro della provincia.