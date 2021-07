L'Italia piange Raffaella Carrà. La cantante, attrice, ballerina, conduttrice e showgirl si è spenta nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio, dopo una malattia. Aveva 78 anni.

La notizia della morte è sopraggiunta alle ore 16:20 e ad annunciarla è stato Sergio Japino, regista e autore. La celebre cantante, nota in tutto il mondo, era nata a Bologna il 18 giugno del 1943, il suo vero nome all'anagrafe era Raffaella Maria Roberta Pelloni.

Da qualche tempo Raffaella Carrà era alle prese con una malattia che l'ha portata alla morte.

Raffella ha chiesto, per le esequie, una semplice bara di legno grezzo

Ad annunciare la triste notizia è stato Sergio Japino, compagno di vita e professionale dell'artista, che ha emesso un comunicato in cui ha annunciato che Raffaella Carrà è andata "in un mondo migliore", in un luogo in cui la sua "umanità, inconfondibile risata e il suo talento straordinario" saranno in grado di risplendere per sempre.

L'autore tv ha poi voluto esprimere la propria vicinanza ai nipoti Matteo e Federica, a Paola, Barbara e Claudia Boncompagni, agli "amici di una vita" e a tutti i collaboratori più stretti.

Raffaella non aveva voluto far sapere all'opinione pubblica della sua malattia, come gesto d'amore verso i suoi tantissimi fan.

L'obiettivo della Carrà, infatti, era quello di non turbare il suo ricordo con il calvario della malattia.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alla data e modalità delle esequie, che si terranno comunque nei prossimi giorni.

Secondo quanto fa sapere il quotidiano 'Il Messaggero', la cantante avrebbe voluto per i propri funerali una semplice bara in legno grezzo e un'urna per contenere le proprie ceneri.

Con Raffaella Carrà se ne va un pezzo di storia italiana: da Carramba che sorpresa a Canzonissima

La carriera di Raffaella Carrà è stata lunghissima e ricca di enormi successi. Tra i tantissimi programmi si possono citare Fantastico, Milleluci, Canzonissima ma anche i più recenti "Forte Forte Forte" e "A raccontare comincia tu".

Da segnalare anche la conduzione della 51^ edizione del Festival di Sanremo nel 2001.

Ma i suoi più grandi successi provengono probabilmente dal mondo della musica, con hit di successo internazionale come Tuca Tuca, Far l'Amore e Rumore. Tra i paesi nel mondo in cui Raffaella ha avuto il maggior successo c'è la Spagna, che negli scorsi anni le ha riconosciuto una medaglia al merito civile e l'onorificenza di Dama dell'Ordine al merito civile.

La notizia della morte di Raffaella ha creato un enorme cordoglio fra i tantissimi fan e personaggi famosi che hanno in qualche modo lavorato con lei.

Ad esempio Laura Pausini, sul proprio profilo Facebook, ha postato una foto ritraente il nodo nero, simbolo tipico di lutto.

Intanto su Twitter l'hashtag #RaffaellaCarrà conta in pochi minuti più di 32mila tweet.