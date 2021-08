L'aeroporto di Kabul è stato colpito da una duplice violenta esplosione, si è trattato di un attentato suicida. Ci sono molti morti e feriti: il bilancio è ancora provvisorio.

John Kirby, portavoce per il Pentagono, lo descrive come un “attacco complesso” e diviso in due momenti. La prima esplosione sarebbe avvenuta a poca distanza dall’Abbey Gate dell’aeroporto di Kabul, la seconda nei pressi nei pressi del Baron Hotel.

Il bilancio provvisorio parla di 60 morti fra gli afghani, 12 marines deceduti e oltre 140 feriti (dato aggiornato alle ore 23 del 26 agosto).

Dietro gli attacchi ci sarebbe l’Isis del Khorasan, che ha rivendicato gli attacchi.

Due esplosioni nei pressi dell’aeroporto di Kabul

Poche ore prima dei due attentati kamikaze, avvenuti nel tardo pomeriggio, le agenzie di intelligence degli USA e quelle di altri Paesi alleati avevano avvisato di una potenziale minaccia terroristica imminente e "molto credibile". Il personale di un ospedale di Emergency ha dichiarato di aver accolto diversi feriti, alcuni dei quali sono morti prima di arrivare a destinazione.

"Possiamo confermare che l'esplosione al cancello dell'Abbey Gate è stata il risultato di un complesso attacco che ha provocato un numero di vittime civili e statunitensi", ha dichiarato John Kirby, l’addetto stampa del Pentagono, tramite un post su Twitter.

Alle esplosioni avrebbero fatto seguito colpi d’arma da fuoco e l'agenzia di stampa Ap rivela che uno dei kamikaze sarebbe passato attraverso un canale di scarico e lì si sia fatto esplodere. L’Isis della provincia del Khorasan rivendicato gli attacchi.

Le immagini pubblicate sui social media, subito dopo l'esplosione, mostrano persone ferite e vittime che vengono portate via dalla scena dell'esplosione.

Attacchi a Kabul erano nell'aria

Tra i Paesi che avevano paventato la possibilità di un attacco c’era anche il Regno Unito. Agli afghani, che si radunavano per accedere all'aeroporto internazionale "Hamid Karzai" di Kabul, era stato detto di partire immediatamente e di trasferirsi in un luogo sicuro. James Heappey, ministro delle forze armate del Regno Unito, aveva in precedenza dichiarato che gli afgani sbagliavano a dirigersi all'aeroporto a causa della "segnalazione molto, molto credibile di un attacco imminente".

Anche il dipartimento di stato americano avrebbe ricevuto notizie molto precise nelle 24 ore precedenti, in merito ai due attacchi. Le indicazioni dicevano che i civili radunati all’Abbey Gate avrebbero fatto meglio a partire immediatamente.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Irlanda, ha dichiarato che l'ambasciatore francese non resterà a Kabul. "Stiamo affrontando una situazione estremamente tesa", ha detto Macron in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro irlandese Micheál Martin. Il primo ministro francese, Jean Castex, ha poi dichiarato all'emittente francese RTL che "da domani sera la Francia non sarà in grado di evacuare le persone dall'aeroporto di Kabul".

Le dichiarazioni dei talebani

"L'Emirato Islamico di Afghanistan condanna fermamente gli attentati contro civili all'aeroporto di Kabul". Questa è la prima presa di posizione dei talebani sugli attentati all'aeroporto di Kabul, apparsa sul profilo Twitter del loro portavoce, Zabihullah Mujahid.

Inoltre il portavoce talebano ha specificato che l'attacco "è avvenuto in una zona dove la sicurezza è nelle mani delle forze statunitensi".

“I talebani sono impegnati nella comunità internazionale e non permetteranno ai terroristi di usare l'Afghanistan come base per le loro operazioni. I talebani hanno avvertito le truppe statunitensi di possibili gruppi terroristici come l'Isis", ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid.