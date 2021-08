Bruce Dickinson ha il Coronavirus. Il cantante britannico, storica voce degli Iron Maiden, ha fatto sapere al magazine Rolling Stone di essere positivo. La notizia è arrivata dopo pochi giorni che il cantante, impegnato con il suo tour Spoken Word Tour, ha dovuto annullare i suoi impegni per via di un familiare positivo, mettendosi in quarantena cautelare.

L'annuncio di Bruce Dickinson

Il cantante degli Iron Maiden dovrà stare a riposo per un po'. Nella giornata del 12 agosto, in un'intervista, ha dichiarato di essere positivo al coronavirus. Lo storico cantante britannico ha già avuto problemi di salute in passato e nel 2015 ha vinto la sua battaglia contro il cancro alla gola.

Bruce Dickinson ha raccontato di aver avuto la sensazione di come se avesse preso un raffreddore. Poi però ha scoperto di essere positivo. Il cantante, che ha già fatto la doppia dose di vaccino, ha ammesso: "Non ho dubbi che se non mi fossi vaccinato mi sarei trovato in guai seri".

Le parole del cantante

Il cantante, che a settembre pubblicherà il nuovo album Senjutsu con i suoi Iron Maiden, ha detto di non essere propriamente d'accordo con l'obbligo vaccinale in quanto ritiene tale scelta "personale", ma comunque consiglia a tutti di sottoporsi al vaccino. Ha aggiunto poi che, secondo lui, molte persone sono mal informate sulla questione del virus e dell'immunizzazione.

Il cantante comunque, nonostante sia ben consapevole che anche i vaccinati possono risultare positivi, sottolinea come sia sempre preferibile immunizzarsi, così facendo ci sono meno rischi di ammalarsi gravemente e avere la peggio.

Il consiglio di Bruce Dickinson

“Ho pensato, 'Oh, mer... '". Ha detto queste parole Bruce Dickinson quando ha scoperto di essere positivo al coronavirus. "Mi son sentito un po' intontito per un paio di giorni, come se avessi avuto l'influenza", ha aggiunto poi li cantante britannico, dando anche alcuni considerazioni relative al periodo storico che il mondo sta vivendo: "Ora, non puoi fare leggi contro tutto ciò che è mortale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sono molte cose a questo mondo che uccidono le persone e non sono illegali ma sono delle disgrazie. Il cancro uccide molte persone. Gli attacchi di cuore uccidono molte persone. L’obesità uccide molte persone. La malaria uccide un sacco di persone ogni anno. Quindi, a un certo punto, dobbiamo solo dire, ‘Probabilmente dovremo convivere con questo. E se vogliamo conviverci, allora è meglio che ti vaccini".