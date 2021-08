'Destinati a diventare mostri'. Questa sarebbe la motivazione che ha spinto Matthew Taylor Coleman (40 anni) a togliere la vita, lunedì 9 agosto, ai suoi due figlioletti di 10 mesi e di quasi 3 anni. L'uomo, proprietario di una scuola di surf in California, ha raggiunto il Messico con i piccoli e poi li ha uccisi con un fucile da pesca subacquea. Stando a quanto riferito dalle pagine di Cronaca Nera dei quotidiani americani, il giovane papà, a suo dire, sarebbe stato "illuminato dalla teorie di QAnon", un'infondata teoria del complotto con migliaia di seguaci in tutto il mondo che sostine che esiste un progetto di un'élite per controllare l'umanità.

Il viaggio in Messico

Sabato 7 agosto, Matthew Taylor Coleman, titolare della Lovewater Surf School (scuola di surf di Santa Barbara, in California) si stava preparando per andare in campeggio con la moglie Abby ed i due figli. Ad un certo punto, però, stando al racconto della donna, il quarantenne avrebbe preso i bambini e si sarebbe allontanato con il furgone. Non riuscendo a rintracciare il marito, Abby, ha sporto denuncia alle autorità che, anche grazie al segnale del telefono cellulare lo hanno rintracciato in Messico, a Rosarito (Baja California). Tuttavia, la giovane mamma non credeva che i piccoli fossero in pericolo, anche perché non riteneva di aver problemi con Matthew.

Coleman - che stando a quanto riportato da CBS Los Angeles avrebbe viaggiato con la figlia chiusa in una scatola in quanto sprovvisto di seggiolino - lunedì 9 agosto avrebbe ucciso, colpendoli ripetutamente con un fucile da pesca subacquea, i due bambini e poi avrebbe seppellito i loro corpi nei pressi di un ranch di Rosarito.

I loro resti sono stati trovati da un contadino.

'Dna da serpente'

Matthew Taylor Coleman è stato arrestato mercoledì 11 agosto, mentre cercava di attraversare il confine e rientrare negli Stati Uniti. Interrogato dall'Fbi, l'insegnante di surf californiano, ha ammesso il delitto e si è giustificato sostenendo di essere stato costretto a uccidere i suoi due figli poiché era convinto che sarebbero diventati due mostri.

A suo dire, infatti, avevano ereditato dalla madre il Dna da serpente. Coleman, detenuto al checkpoint di frontiera in attesa del processo che si terrà a fine mese, avrebbe anche precisato di essere stato illuminato dalle teorie dei seguaci del complotto di QAnon. Proprio gli Illuminati gli avrebbero inviato segni e visioni rivelandogli che la moglie sarebbe in possesso del Dna di serpente e lo avrebbe trasmesso ai bambini.

La cosiddetta teoria QAnon, ricordiamo, è una teoria complottistica appoggiata dall'estrema destra più volte smentita ed assolutamente priva di fondamento. Alla sua base ci sarebbe una presunta trama segreta ordita da una sorta di deep state (rappresentato dai poteri occulti) che avrebbe agito anche contro l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

