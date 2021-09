Lo sciopero dei camionisti del 27 settembre in contrasto con le nuove regole del Green Pass che avrebbe dovuto bloccare tutta l'Italia ha visto solo qualche sporadico caso di rallentamento su alcune autostrade della Penisola. Nonostante tutto, sul web circola una falsa notizia di un presunto servizio di BBC Italy che avrebbe dato ampio spazio alla protesta, a differenza dei media italiani. Si tratta di una Fake News e questo si può facilmente notare dalla foto in cui si evince un senso di marcia opposto a quello italiano e che si riferisce a uno sciopero del 2019 nei pressi di Dover.

Sui social circola la notizia di un servizio di BBC Italy riferito allo sciopero, ma è una bufala

Per il 27 settembre in Italia è stato annunciato uno sciopero dei camionisti contro il Green Pass che prometteva di bloccare le autostrade italiane, ma in realtà le fonti ufficiali di Autostrade non hanno rilevato particolari problemi alla circolazione. Le catene di messaggi su Whatsapp e Telegram parlavano di uno sciopero "bianco", cioè intenzionato a provocare rallentamenti con un'andatura di viaggio lenta, a 30 km orari, e su Twitter diversi utenti hanno postato brevi video di code in direzione Milano-Bologna, senza indicare il tratto della manifestazione. I sindacati degli autotrasportatori, nei giorni scorsi, si sono dissociati dall'iniziativa che non aveva né un punto di partenza, né un organizzatore.

La foto che circola sui social network è di uno sciopero del 2019 a Dover

A proposito dello sciopero dei camionisti contro il Green Pass, sui social si è parlato con insistenza di un presunto servizio della BBC Italy che avrebbe dato spazio alla protesta, a differenza dei media italiani che avrebbero ignorato l'iniziativa, ma si tratta di una fake news.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La foto del servizio che circola su internet, infatti, si riferisce a uno sciopero del 2019 nei pressi del porto di Dover e questo si può anche facilmente intuire dal senso di marcia dei mezzi, opposto a quello italiano.

Pochi camionisti hanno aderito alla protesta contro il Green Pass

I video che circolano sui social, invece, non mostrano che normali code sull'autostrada che spesso si formano a causa dei lavori in corso.

La fake news riferita al servizio della BBC Italy è solo l'ultima di una lunga serie di bufale che dall'inizio della pandemia hanno trovato ampio spazio sui social network. Lo sciopero dei camionisti ha provocato qualche rallentamento al Nord Italia: il sito ufficiale di Autostrade ha riportato code di 20km tra Firenze e Prato e code di 40km a Pedrosa e Ovada, mentre in Calabria e in Sicilia non è stato rilevato nessun disagio. I camionisti che hanno deciso di aderire alla protesta, tuttavia, hanno annunciato che non hanno nessuna intenzione di fermarsi e che continueranno a lottare contro il provvedimento preso dal Governo in merito alla certificazione verde.