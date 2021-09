Arrivano nuovi aggiornamenti sulla salute di Mark Hoppus. L'ex compagno dei Blink-182 Tom De Longe ha condiviso gli screenshot di una conversazione avuta con il bassista. Si apprende così che il musicista ha concluso il percorso di chemioterapia e non dovrà, almeno per il momento, sottoporsi ad altre terapie.

Nello scorso giugno Hoppus aveva dato la notizia sui social e, di settimana in settimana, aveva pubblicato sui social molti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

La bella notizia per i Blink-182

Mark Hoppus dei Blink-182 ha finito di sottoporsi al ciclo di chemioterapia ed esso avrebbe funzionato.

La notizia arriva dall'ex compagno di band Tom DeLonge, il quale ha pubblicato sui social uno stralcio della loro conversazione. Il bassista fa sapere che non dovrà fare altre terapie e, senza nascondere il suo ottimismo, ha detto che può continuare a vivere.

Lo scorso giugno è stato lo stesso Hoppus a parlare del suo tumore sui social, un linfoma diffuso al quarto stadio di tipo B, lo stesso tipo di cancro che aveva avuto sua madre in passato. Nel mese di luglio, continuando a pubblicare aggiornamenti, ha fatto sapere che gli esami erano buoni e che la chemio stava funzionando. Sempre in estate ha ripreso a suonare il suo strumento, aspetto che ha reso i fan e il pubblico molto ottimisti per il futuro.

Aveva detto: 'Fa schifo e sono spaventato'

Nel dare la notizia a giugno Mark Hoppus aveva spaventato i fan dei Blink-182 e il mondo della musica in generale. Ha deciso di non scegliere la via della riservatezza e ha pubblicato direttamente sui social la notizia, condividendo anche il suo stato d'animo di paura. "Ho il cancro, fa schifo e sono spaventato".

Più volte nel corso dell'estate il bassista ha tenuto a ringraziare la famiglia, gli amici e tutti i fan che lo hanno sostenuto con messaggi di vicinanza ed affetto. Inoltre ha avuto anche un grande pensiero di riconoscenza verso i medici. Nel mese di luglio è sembrato più ottimista e ha detto a tutti i fan che non vedeva l'ora di guarire per poter suonare ad un prossimo concerto.

Il bassista dei Blink-182 ha finito la chemio

Il bellissimo annuncio non arriva stavolta dallo stesso bassista, ma dall'ex compagno di band Tom DeLonge. Il bassista ha finito la chemioterapia e non dovrà farne altre. Negli screenshot pubblicati sul suo account instagram ha detto che la chemio ha "funzionato meravigliosamente". All'amico ha scritto invece che adesso: "è arrivato il momento di vivere".

In queste settimane poi a dare aggiornamenti di salute sono stati gli amici musicisti, come ad esempio il batterista della band Travis Barker. Ora i fan di Hoppus, il quale alcune settimane fa aveva deciso di fare una diretta su Twitch suonando un brano dei Blink-182, non vedono l'ora di vederlo in concerto dal vivo.