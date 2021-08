Mark Hoppus dei Blink-182, tramite i social network, torna ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il bassista statunitense, lo scorso giugno, ha annunciato di essere malato di cancro e da allora ha costantemente aggiornato il pubblico sulla sue condizioni, entrando anche nei dettagli e dimostrando al contempo tenacia e coraggio. Il musicista ha ringraziato i medici, gli amici e tutti i fan per la grande vicinanza dimostrata negli ultimi tempi e fa sapere di essere arrivato al quinto ciclo di chemioterapia.

Il bassista Mark Hoppus aggiorna i fan

Mark Hoppus è al quinto ciclo di chemio. L'annuncio arriva direttamente sui social dal bassista statunitense. Il musicista ha affermato che continuerà a lottare per sconfiggere il tumore.

Dal mese di giugno Hoppus è diventato molto attivo sui social. Per lui è stato un modo per sfogarsi e per sentirsi meno solo in questa dura battaglia. In questi mesi ha dato molte informazioni sulle sue condizioni di salute e sul tipo di cancro che lo ha colpito, lo stesso che ha avuto la madre anni prima, un linfoma al quarto stadio fortunatamente sconfitto.

La diagnosi del cancro

Poche settimane fa lo stesso bassista ha scritto sui social che la chemioterapia sta facendo il suo corso e che sta funzionando.

Lo attendono altri mesi di terapia, ma comunque l'effetto positivo della cura è una buona notizia che fa sperare i suoi fan. Ci ha tenuto anche a ringraziare i medici, gli amici e tutti i fan che lo hanno sorretto in questi mesi non facili e ha dimostrato grande coraggio e audacia, senza darsi per vinto: "Continuerò a lottare".

See you all again in seven to ten days… pic.twitter.com/sqwhCBxLhW — ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) August 4, 2021

L'annuncio su Twitter di Mark Hoppus

"Ci vediamo tra sette o dieci giorni". Con queste parole Mark Hoppus, bassista e voce dei Blink-182, è tornato ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il messaggio, pubblicato nella giornata di mercoledì 4 agosto su Twitter, contiene anche una foto in cui il musicista indossa un cappello nero dei Los Angeles Dodgers e gli occhiali, mentre siede con una flebo al braccio e con le dita fa il segno di pace: "Quinto ciclo di chemio, andiamo avanti"

A 49 anni la malattia ha avuto un impatto decisamente significativo nella vita del musicista.

Qualche giorno fa, inoltre il bassista, è tornato a suonare il suo strumento ed ha documentato il tutto con un video sul suo profilo Instagram. Ha dichiarato che per la prima volta, dopo un po' di mesi, è riuscito a riprendere in mano il suo tanto amato strumento.