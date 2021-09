Poche ore fa un incidente stradale si è verificato in Calabria, precisamente nel crotonese, e ha causato il decesso di due persone. Una terza è rimasta ferita invece in modo molto grave. Al momento non è ancora chiara la dinamica, ma sembrerebbe che l'auto, forse a causa dell'alta velocità, abbia perso il controllo schiantandosi prima contro un muro di cemento e successivamente contro un palo della luce. Per i due dei tre occupanti non c'è stato nulla da fare, mentre per il terzo si è reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per poter ricostruire la dinamica.

Isola di Capo Rizzuto, due morti e un ferito grave a causa di un incidente stradale

Si chiamavano Santo Russo di 46 anni e Santo Riillo di 28 anni le due vittime che sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi introno alle ore 1:15 della notte. L'incidente si è verificato precisamente lungo la strada provinciale 46 che collega Isola di Capo Rizzuto con la frazione costiera Capo Rizzuto. La dinamica di quanto accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma probabilmente a causa dell'alta velocità, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un muro di cemento posto al limite della carreggiata e successivamente finendo la corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

L'impatto è stato molto violento e il 46enne è deceduto sul colpo. Il 28enne invece è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è deceduto poco dopo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi.

Un ragazzo di 25 anni, Michele D’Egidio, residente in provincia di Benevento, è invece rimasto gravemente ferito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I sanitari dopo averlo stabilizzato sul posto, l'hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Crotone, dove è stato ricoverato in condizione di salute gravissime. La prognosi risulta essere riservata.

Sul luogo del sinistro oltre ai sanitari del 118 si sono recate le forze dell'ordine che hanno chiuso il traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo rimasto incidentato.

I carabinieri hanno effettuato i vari rilievi di rito in modo tale da poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato e stabilire la causa del sinistro. L'ipotesi più probabile al momento resta comunque quella dell'alta velocità.

Le due vittime erano residenti nel comune di Isola Capo Rizzuto dove la notizia ha lasciato sgomenti i cittadini che si stanno stringendo al dolore dei familiari.