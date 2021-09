Un curioso fatto di cronaca è successo nella giornata di ieri, venerdì 3 settembre, a Napoli (nel quartiere Stella): un'anziana signora, infatti, si è recata nelle ore mattutine in una edicola e ha deciso di tentare la fortuna, acquistando un Gratta e Vinci.

Dopo l'acquisto ha deciso di grattare il biglietto direttamente sul posto, forse impaziente di scoprire se avesse vinto o meno qualcosa. Ha così tolto la patina che riveste il biglietto e ha verificato i vari simboli presenti, scoprendo di avere vinto 500 mila euro.

Il tabaccaio, dopo aver verificato l'esistenza effettiva della vincita, è scappato con il biglietto

La signora, probabilmente incredula per l'ingente somma di denaro appena vinta, ha chiesto conferma ai dipendenti del locale, che dopo aver passato il biglietto nel macchinario apposito hanno confermato alla fortunata l'effettiva vincita di mezzo milione di euro. Il terzo controllo sul biglietto lo ha effettuato direttamente il titolare dell'edicola, che una volta preso in mano il biglietto ha però deciso di non volerlo più lasciare: per questo, con il biglietto in mano, l'uomo ha indossato la sua giacca e ha lasciato in fretta e furia il proprio locale.

L'uomo è salito in sella al proprio scooter ed è partito, in quella che poi si è rivelata essere una fuga.

Increduli tutti i passanti e i clienti, compresa la signora che, in pochi minuti, è stata protagonista di una grande vittoria e poi di un furto.

L'uomo è irreperibile, ma il Gratta e Vinci non sarà riscuotibile

Oltre a essere quasi una scena da commedia all'italiana, la decisione del tabaccaio è stata anche poco intelligente: prima di tutto, infatti, l'uomo è conosciuto e, per questo, è anche facilmente identificabile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma, aspetto più grave, il tabaccaio ha infatti compiuto un reato e per questo sarà perseguito dall'autorità giudiziaria. Per non parlare, poi, della vincita che, ovviamente, non incasserà mai: la signora derubata ha infatti sporto immediatamente denuncia alle forze dell'ordine, che hanno così provveduto ad avvertire il furto all'Agenzia dei Monopoli, che ha provveduto a effettuare il blocco.

Ed è così che il Gratta e Vinci è diventato sostanzialmente carta straccia. Nel caso in cui l'uomo dovesse cercare di riscuotere la vincita, infatti, le macchine apposite individueranno tale biglietto e lo segnaleranno come illecito. Il tabaccaio, intanto, è al momento ancora irreperibile. Sul caso stanno indagando i militari dei Carabinieri.