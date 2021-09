Chi l'ha visto ritorna sul caso di Olesya Rostova, la ragazza russa in cerca della madre che per un certo periodo si è pensato potesse essere Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e che oggi avrebbe 21 anni. La trasmissione di Federica Sciarelli in onda il 15 settembre ritornerà sul caso: sulla pagina social ha preannunciato un'importante scoperta della tv russa.

L'annuncio di Chi l'ha visto sulla vera madre di Olesya Rostova

Sulla sua pagina social, il programma Chi l'ha visto ha preannunciato cosa verrà trattato nella puntata del 15 settembre: "La vera mamma di Olesya è stata trovata?

Importante scoperta della tv russa".

Non ci resta che aspettare la messa in onda della trasmissione per capire le motivazioni del ritorno sulla vicenda russa, la sua evoluzione e se c'è un collegamento con la scomparsa di Denise.

Il caso di Denise Pipitone riaperto dopo il 'circo mediatico russo'

Chi l'ha visto si è sempre impegnato nelle ricerche di Denise Pipitone, al fianco di Piera Maggio: la madre della piccola, infatti, ripone particolare fiducia in Federica Sciarelli. Fu proprio Sciarelli ad annunciare l'esistenza in Russia del programma Lasciali parlare in cui una ragazza era alla ricerca della vera madre: si trattava di Olesya Rostova, la cui storia presentava delle probabili similitudini con quella di Denise e che, probabilmente per suggestione, appariva somigliante ai suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi.

Olesya si è rivelata poi non essere Denise Pipitone per incompatibilità del gruppo sanguigno e si è anche pensato fosse un'attrice, dato il circo mediatico posto in essere dalla TV russa e che ha suscitato la rabbia del legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

Le novità sul caso di Denise

La vicenda russa ha permesso di riaccendere i riflettori sul caso Pipitone, dopo la sentenza di assoluzione definitiva di Jessica Pulizzi.

Attualmente la procura di Marsala starebbe lavorando con gran riserbo alla ricerca della verità. Secondo indiscrezioni risulterebbero indagati Anna Corona, ex moglie del padre di Denise, e Giuseppe Della Chiave, nipote del teste sordomuto Battista della Chiave.

Inoltre, secondo quanto riportato a Ore 14, oltre alla Procura di Marsala, anche la Procura di Trapani starebbe lavorando sul caso: per cui si ipotizza un nuovo indagato le cui generalità restano ancora sconosciute.

La Procura di Trapani avrebbe chiesto informazioni alla compagnia Medmar, a cui apparteneva la nave da cui sarebbe partita una minore con generalità inesistenti il giorno successivo alla scomparsa di Denise. Responsabile del ritorno sulla pista della nave verso la Tunisia è Maria Angioni, l'ex pm che si occupò di Pipitone nel periodo prossimo alla scomparsa e che inizierà il processo a suo carico per false dichiarazioni a pm il 23 dicembre.