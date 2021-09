La trasmissione Ore 14 di Milo Infante si sta nuovamente occupando del caso Denise Pipitone. Nella puntata del 17 settembre è stato rivelato che la Procura di Marsala avrebbe richiesto l'archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

Confermate le voci di indagini su Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

In una delle ultime puntate della scorsa stagione di Quarto Grado, erano emerse indiscrezioni riguardo l'iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave: tali voci risultano confermate dall'attuale richiesta di archiviazione per i due.

Anna Corona è l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone. La sua posizione era già stata archiviata nel corso del processo: l'alibi della donna era costituito dal fatto che la stessa si trovasse al lavoro presso l'hotel Ruggero II all'ora della scomparsa di Denise. Riguardo tale alibi ci sono dei dubbi dovuti all'uscita dall'albergo che sembrerebbe non essere stata firmata da Corona ma dalla collega che per lei avrebbe falsificato la firma.

Giuseppe Della Chiave è il nipote di Battista Della Chiave, il teste sordomuto che avrebbe rivelato, secondo le interpretazioni date ai suoi gesti, di aver visto il nipote con la piccola in braccio il giorno della scomparsa.

Le parole del legale Giacomo Frazzita a Ore 14

L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, in diretta a Ore 14, ha confermato la richiesta di archiviazione, esprimendo il suo commento a Milo Infante: "Vedremo gli atti, nell'avviso non è neppure indicato il capo di imputazione." L'avviso sarebbe appena arrivato al legale che ha riferito, felice per l'attenzione data al caso, che sarebbero state prodotte oltre 4mila pagine di documentazione nei 4 mesi di indagini: "Hanno fatto tanta attività i magistrati".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il legale si preserva la possibilità di fare opposizione alla richiesta dopo aver studiato i documenti: "Non per screditare, ma nel rispetto del contraddittorio. Se la scelta fosse quella dell'archiviazione, noi l'accetteremo". Indipendentemente da ciò, l'avvocato Frazzitta ha espresso la volontà di continuare le ricerche di Denise.

La posizione di Anna Corona e Della Chiave già archiviata in precedenza

Il legale Frazzitta ci ha tenuto a precisare che l'ipotetica archiviazione non costituirebbe un provvedimento definitivo. Di conseguenza, non si eliminerebbe la possibilità di iscrivere nuovamente nel registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, come è già avvenuto. Come dichiarato dallo stesso avvocato, questa sarebbe la terza archiviazione per Anna Corona e la seconda per Giuseppe Della Chiave. Diverso è il caso di un'assoluzione in via definitiva in tutti e tre i gradi di giudizio: è la situazione che riguarda Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona, che per questo non potrà più essere indagata.