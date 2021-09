Un drone appartenente a un turista francese di 25 anni è andato a sbattere sulla Torre di Pisa. Il monumento simbolo della città toscana non ha subito danni, l'oggetto volante è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato denunciato. Sembra che il giovane avesse intenzione di realizzare qualche filmato o foto in alta quota.

Per la precisione, il drone è andato a toccare il settimo anello della torre. L'episodio è accaduto lo scorso lunedì 27 settembre. È stato il personale dell'Ufficio Servizi Generali della Questura a identificare il proprietario del drone.

Drone impatta sulla Torre di Pisa: il turista probabilmente voleva immortalare qualche immagine

Il turista si trovava presso Piazza dei Miracoli quando ha deciso di far sorvolare il drone che aveva portato con sé sulla piazza. Sembra che volesse immortalare qualche immagine insolita e fare qualche video. Il drone avrebbe avuto qualche problema durante il volo, andando a impattare proprio sulla Torre di Pisa, precipitando poi a terra e andando in frantumi. Il monumento non ha subito alcun tipo di danno.

Alcuni poliziotti in vigilanza nella zona si sono accorti di quanto accaduto e hanno individuato il turista, nei cui confronti è scattata una denuncia a piede libero. Secondo una nota della questura (articolo 1231 del codice della navigazione in relazione al regolamento Aip Enavv) afferma infatti che il sorvolo nell'area monumentale non è consentito.

Il drone, sequestrato al suo proprietario è stato recuperato dal personale dell'Opera Primaziale pisana.

Molti ignorano il divieto

Un passante, intervistato dalla stampa locale riguardo a quanto accaduto nei pressi della Torre di Pisa, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che esistano alcuni luoghi dove è proibito il sorvolo dei droni, tuttavia, ha affermato di ignorare che anche a Piazza dei Miracoli vigesse tale divieto.

Anche due turisti provenienti dalla Normandia hanno dichiarato di ignorare il divieto, lamentando la mancanza di disposizioni precise che, a loro dire, dovrebbero essere presenti con tanto di traduzione in inglese e, magari, in altre lingue.

Un episodio simile era accaduto a Roma

Un episodio simile a quello del turista francese era accaduto a Roma lo scorso agosto.

Un turista di 34 anni originario del Kosovo (ma residente in Canada) era stato denunciato a piede libero per aver fatto volare il suo drone sul complesso monumentale del Colosseo e dei Fori imperiali. Anche in quel caso, l'oggetto volante era munito di una telecamera. A scoprirlo erano stati i carabinieri della Compagnia speciale di Roma e del comando di Roma Piazza Venezia. Il turista, dopo essere stato identificato e deferito, si è visto sequestrare il drone dalle autorità.

Sempre a Roma, nel 2019, un turista peruviano era stato denunciato dalle autorità dopo essere stato trovato a pilotare un altro drone sopra l'anfiteatro Flavio.