Torna ad infiammarsi la polemica innescata da Salmo lo scorso 13 agosto, quando il rapper era stato sommerso dalle critiche – su tutte quelle del collega Fedez – per aver invitato i fan a ritrovarsi in una piazza di Olbia per partecipare ad un concerto di beneficenza.

Questa volta il rapper sardo classe 1984 si è limitato a postare alcune immagini di assembramenti, immortalati durante alcuni recenti comizi di Giuseppe Conte.

Salmo critica Giuseppe Conte facendo ironia sui comizi dell'ex premier: 'È iniziato il FLOP tour'

Le fotografie in questione sono state prese da Salmo direttamente dalla pagina dell'ex presidente del Consiglio ed attuale leader del Movimento Cinque Stelle, per essere poi caricate sulla propria, popolarissima – conta infatti oltre due milioni e duecentomila fan, in continua e costante crescita – pagina Instagram ufficiale.

Salmo, pur facendo ricorso al sarcasmo – il rapper ha infatti ironicamente finto che le immagini fossero state scattate durante il tour del suo prossimo album FLOP – ha lanciato un messaggio forte per protestare contro le norme attualmente in atto, che non permettono, neanche ad un pubblico integralmente in possesso di green pass, di realizzare concerti a capienza piena.

Queste le parole di Salmo: "In questi giorni è iniziato iniziato il FLOP tour, abbiamo riempito le piazze d’Italia. Grazie a tutti, la vostra accoglienza è stata incredibile, ora andatevene a quel paese!".

I commenti degli utenti sotto al post di Salmo: 'Stavolta Fedez non dice niente?'

A differenza di quanto accaduto dopo la diffusione delle immagini del concerto di beneficenza del 13 agosto, questa volta Salmo sembra aver riscosso i favori del pubblico, ma anche di diversi personaggi noti, come ad esempio il collega Clementino ed il fighter UFC Marvin Vettori, i cui commenti di supporto al rapper sono tutt'ora visibili sotto al post.

D'altronde il rapper questa volta non ha messo in atto una protesta portando la gente in piazza, creando quindi degli assembramenti, si è limitato invece a far notare come un certo genere di assembramento, nello specifico quello conseguente ai comizi politici, sia ormai sostanzialmente accettato e passi inosservato.

Tantissimi i commenti ricevuti da parte degli utenti, molti dei quali chiamano in causa Fedez, che un mese fa si era scagliato in maniera decisa contro il rapper, descrivendolo come irresponsabile.

Da lì era seguito un lungo botta e risposta tra i due, durante cui i toni erano diventati abbastanza accesi e la questione era sfociata sostanzialmente sui rancori personali. Salmo aveva infatti ammesso di avere una vera e propria antipatia nei confronti dell'attuale compagno di Chiara Ferragni.

"Fedez? Stavolta non dici niente?

Che c'è?" dichiara un utente, "Qualcuno attivi il Fedez segnale", aggiunge un altro. "Fedez ora non parli? I tuoi amici del PD ti pagano troppo bene per fare delle storie contro di loro?", scrive un ulteriore utente che si avventura in indimostrabili congetture politiche.

Fedez condivide un post in cui si chiede esplicitamente la riapertura dei concerti con la massima capienza

Al momento Fedez non ha commentato la vicenda. Tra le Instagram stories della sua pagina – pubblicate prima del post di Salmo – è possibile leggere un messaggio di pieno supporto alla causa della riapertura dei concerti. Fedez ha infatti condiviso un post del magazine The Vision, questo il testo: "Il settore dello spettacolo ed i suoi lavoratori sono ormai del tutto abbandonati: il green pass è lo strumento per tornare alla normalità, ma non per loro. Con la certificazione perché non riaprire alla capacità massima i concerti?".