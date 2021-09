Eric Clapton si era detto contrario ai concerti con green pass per il pubblico. Il chitarrista e cantautore britannico però ha suonato a New Orleans lo scorso sabato: il pubblico che ha assistito allo show era vaccinato o aveva fatto un tampone con esito negativo, e comunque ha dovuto indossare la mascherina durante l'esibizione. Un passo indietro rispetto a quanto aveva detto in estate il musicista, che a luglio si era scagliato contro il Green Pass e contro il governo di Boris Johnson, e aveva detto che non avrebbe mai preso parte a manifestazioni di questo tipo.

Il ritorno sul palco di Eric Clapton

Eric Clapton ha deciso di suonare lo scorso sabato sul palco dello Smoothie King Center di New Orleans. Per accedere all'evento il pubblico doveva essere vaccinato o aver fatto un tampone con esito negativo. Da segnalare come in precedenza lo stesso musicista si fosse detto contrario a misure di questo tipo, parlando di discriminazioni ai danni del pubblico.

Il chitarrista, prima di scagliarsi contro il Green Pass, aveva assunto posizioni molto critiche sul tema del Covid e della pandemia di coronavirus. Ricordiamo l'attacco al governo Johnson e le dure critiche contro le misure di distanziamento. E ha anche scritto due canzoni di protesta insieme al cantautore Van Morrison.

Le polemiche contro il Green Pass

Negli ultimi mesi Eric Clapton ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica ma anche per le sue posizioni molto forti sul tema della pandemia. Già dopo aver fatto il vaccino, i cui effetti collaterali lo hanno messo a dura prova, aveva sollevato dubbi sull'efficacia dei sieri. In tempi più recenti invece ha preso una posizione molto netta contro il Green Pass, dopo l'annuncio in estate di Boris Johnson.

Per il musicista britannico il green pass, esteso anche ai concerti al fine di renderli più sicuri, era una misura sbagliata. Lo scorso luglio aveva detto che non avrebbe mai preso parte a concerti che richiedevano il tampone o il vaccino, e aveva addirittura parlato di "pubblico discriminato", e si era oltretutto riservato il diritto di annullare lo show.

Ora a quanto pare deve esserci stato un ripensamento.

Il concerto di Eric Clapton

Lo scorso sabato Eric Clapton si è esibito in concerto presso lo Smoothie King Center di New Orleans per il suo tour statunitense. Secondo il sito web la location segue tutte le disposizioni cittadine per gli eventi e si apprende così che tutti i possessori di biglietti che abbiano più di 12 anni, oltre che allo staff, devono aver avuto almeno una dose di vaccino o avere l'esito negativo di un tampone effettuato entro 72 ore. E permane l'obbligo di indossare la mascherina.

Il magazine Rolling Stone ha provato a contattare il musicista per chiedere un commento in merito alla vicenda ma il chitarrista non ha rilasciato al momento dichiarazioni. E molti si chiedono se confermerà il prossimo show a Nashville, visto che anche in questo caso viene richiesto tampone o vaccino.