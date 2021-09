Con l’arresto di Danish Hasnain gli inquirenti sperano di far luce sulla scomparsa di Saman Abbas. La diciottenne pakistana è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile e lo zio è sospettato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della giovane che rifiutava il matrimonio combinato con il cugino. Un delitto che l’uomo aveva pianificato con i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, che sono fuggiti nella nazione di origine e per i quali il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato le due domande di estradizione.

Dopo i recenti sviluppi è salita la tensione anche tra i parenti di Saqib Ayub, il fidanzato di Saman, che ora teme per la vita dei genitori dopo le minacce ricevute nelle ultime settimane. I congiunti del ventunenne si trovano in Pakistan così come i genitori della diciottenne scomparsa. Il legale di Saqib, Claudio Falleti, ha scritto al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per chiedere un visto limitato per il padre e la madre per questioni di sicurezza.

I timori di Saib Ayub dopo l'arresto dello zio di Saman

I timori per l’incolumità dei genitori di Saqib Ayub sono stati ribaditi dall’avvocato del ventunenne nel corso della puntata del 27 settembre de La Vita in diretta. “Visto il modus operandi della famiglia il livello di attenzione in Pakistan si alza.

Abbiamo ascoltato interviste in cui amici di famiglia sostengono che tutto ciò è accaduto a causa dell’occidentalizzazione di Saqib” – ha riferito l’avvocato Claudio Falleti durante il programma condotto da Alberto Matano.

Negli ultimi mesi la famiglia del fidanzato di Saman è stata oggetto di minacce di morte con ripetute telefonate e numerosi messaggi social.

Da qui l’iniziativa dell’avvocato che ha scritto sia al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che all'ambasciatore italiano a Islamabad, Andreas Ferrarese, per chiedere un visto limitato per raggiungere l’Italia e mettersi al sicuro. Saqib Ayub, fidanzato di Saman Abbas, è seriamente preoccupato per l’incolumità dei suoi genitori dopo l’arresto di Danish Hasnain.

In particolare il ventunenne teme che i genitori della 18enne, fuggiti in Pakistan, scomparsa a Novellara possano reagire e vendicarsi dopo gli ultimi accadimenti.

'La famiglia Ayub è costretta a nascondersi dopo le minacce di morte'

“La vita della famiglia di Saqib è in pericolo, sono costretti a nascondersi per le minacce ricevute” – ha aggiunto il legale di Ayub che ha rimarcato l’importanza di un intervento immediato da parte della Farnesina e delle rappresentanze diplomatiche per evitare che non si verificano “altre atrocità”.

Nel frattempo mercoledì 29 settembre si deciderà il destino dello zio di Saman con i giudici francesi che si pronunceranno sulla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane. Il 33enne è accusato di aver ucciso la nipote dopo aver pianificato il delitto con i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen.