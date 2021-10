Da quasi undici mesi si sono perse le tracce di Alessandro Venturelli . Il ventunenne di Sassuolo si è allontanato da casa il 5 dicembre 2020 con uno zaino in spalla e senza cellulare. Il giovane era riuscito ad eludere il padre che l'aveva raggiunto nel tentativo di farlo rientrare a casa. Quest'ultimo fu costretto a tornare indietro per chiudere il cancello e far rientrare il cane. Alessandro non aveva rinunciato al suo desiderio di fuggire via e nel girarsi Roberto Venturelli non lo trova più. I genitori lanciarono immediatamente l'allarme con il caso che è stato trattato più volte da Chi l'ha visto .

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi della vicenda nel corso della puntata del 20 ottobre puntando l'attenzione su due segnalazioni. In particolare il ventunenne mentre sarebbe stato avvistato a Padova dai social è stata segnalata una foto che ritrae un giovane che somiglia a Venturelli con l'ex senatore Antonio Razzi a Pescara . “ La somiglianza è notevole ma purtroppo non è Alle . Mio figlio ha una cicatrice sul collo” – ha affermato la madre durante l'intervista all'inviata del programma di Rai 3.

Alessandro Venturelli, dalla segnalazione di Raoul Casadei all'avvistamento a Padova

Negli ultimi mesi i genitori di Alessandro Venturelli , scomparso il 5 dicembre 2020 dall'abitazione in zona Rometta alta a Sassuolo, hanno vissuto con il fiato sospeso.

Timori, causa, lacrime con la speranza di riabbracciare il figlio che non è mai venuta meno anche grazie al supporto e l'affetto ricevuto in questi mesi dai social. Nel corso dei mesi non sono mancate segnalazioni e avvistamenti. Tra i primi a raccontare di aver incrociato a Cesenatico un ragazzo che somigliava al ventunenne fu Raoul Casadei un mese prima di morire.

Per settimane si era parlato di una possibile fuga con Stefano Barilli , giovane poi trovato privo di vita nel Po, dopo la diffusione di uno scatto che ritraeva due ragazzi alla stazione di Milano. Successivamente fu chiarito che non si trattava dei due scomparsi. Nuove segnalazioni sono arrivate negli ultimi giorni come riferito da Federica Sciarelli nel corso della puntata del 20 ottobre di Chi l'ha visto .

La presunta foto con Razzi su Tik Tok, i genitori: 'Non è lui, nostro figlio ha una cicatrice sul collo'

In particolare è stata segnalata la presenza di Alessandro Venturelli a Padova con la madre del ventunenne che si è recata nel capoluogo di provincia veneto senza ottenere i riscontri sperati. Nel corso della trasmissione Chi l'ha visto è stata fatta chiarezza anche su una foto condivisa sulla pagina Tik Tok di Antonio Razzi che ritrae l'ex senatore con un giovane che somiglia al ventunenne di Sassuolo . “Ci sono tanti ragazzi che vengono da lontano e sapendo che in estate sono a Pescara mi faccio fare la foto con loro. Molte volte mi dicono anche i loro nomi ma siccome faccio centinaia di scatti non posso ricordarmi di tutti” – ha dichiarato l'ex senatore di Forza Italia.

L'immagine è stata mostrata a Roberto Venturelli e Roberta Carassa, i genitori di Alessandro, che hanno sottolineato la notevole somiglianza. “Sembra quasi una fotocopia ma mio figlio ha una cicatrice sul collo ed un tatuaggio all'avambraccio sinistro, una rosa e la data in cui si è svegliato dal coma dopo un grave incidente” – ha precisato il padre.