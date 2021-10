"Torna a casa: ti vogliamo bene". Sono disperati i genitori di Alessandra, la 15enne scomparsa da Cremona lunedì 25 ottobre. Da quanto ricostruito sembrerebbe che la ragazzina si sia allontanata con il fidanzato 18enne. Prima di sparire avrebbe lasciato il suo telefono cellulare a un'amica. Del caso di cronaca nera si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto? che ha preparato una dettagliata scheda sulla giovane. Il programma di Rai 3, condotto ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli, da sempre segue con grande attenzione i casi di scomparsa che hanno come protagonisti minori.

Il telefonino sarebbe stato lasciato all'amica

È quasi trascorsa una settimana dalla scomparsa di Alessandra S., una ragazzina dagli occhi verdi e dalla corporatura esile. Nonostante le numerose segnalazioni arrivate, della studentessa cremonese non c'è ancora traccia. La 15enne lunedì mattina è stata accompagnata dai genitori a scuola in auto. Il padre alle 7:30 l'ha lasciata di fronte al cancello del liceo Sofonisba Anguissola di via Palestro. Anziché entrare in classe la ragazzina ha incontrato un'amica e, per rendersi irrintracciabile, le ha consegnato il suo telefono cellulare. Dunque, stando a quanto ricostruito, avrebbe con sé solamente 20 euro e la carta d'identità. Alessandra, però, non si è allontanata da sola.

Ha raggiunto un ragazzo di 18 anni, con cui avrebbe una relazione sentimentale, e con lui si è recata in stazione. È qui che la coppia è stata vista per l'ultima volta.

L'appello dei genitori della 15enne

Le generalità del ragazzo non sono state ancora rese note. Alessandra lo aveva presentato ai genitori come un amico coetaneo, omettendo di rivelare che fosse maggiorenne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è chiaro se frequentassero lo stesso istituto scolastico o la stessa cerchia di amici. Anche la famiglia di lui, come quella della studentessa, ha sporto denuncia di scomparsa.

I genitori di Alessandra non riescono a darsi pace. In questi giorni, la madre e il padre stanno lanciando accorati appelli sia sui social che sui media nazionali.

"Speriamo - ha dichiarato la madre - che qualcuno la riconosca e ci aiuti". Quindi, esortando chiunque abbia informazioni utili di avvisare le forze dell'ordine, si è rivolta direttamente alla figlia: "A lei dico di non avere paura di tornare - ha detto tra le lacrime - ti vogliamo bene e ti aspettiamo". I genitori di Alessandra non credono che la ragazza sia rimasta a Cremona e sono molto preoccupati. "La portavamo a scuola in macchina - ha riferito la madre - perché stava attraversando un periodo particolarmente difficile. Per questo non ci sentivamo tranquilli". Poi, amara ha concluso: "E visto quel che è successo avevamo ragione".