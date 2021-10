Gli Iron Maiden proposero a James La Brie di entrare nella band britannica. A raccontarlo è lo stesso cantante dei Dream Theater nel corso di un'intervista a The Metal Voice. L'episodio avvenne nel 1993 e desta grande curiosità. Era il periodo in cui il cantante Bruce Dickinson aveva scelto di uscire dal gruppo per dedicarsi alla sua carriera solista. La Brie ha detto di essere rimasto colpito. E poi ammette di aver rifiutato subito l'offerta perché voleva continuare con la sua band e portare avanti quel progetto musicale.

L'intervista al cantante dei Dream Theater

A James La Brie fu offerto di sostituire Bruce Dickinson negli Iron Maiden. A dirlo è stato lo stesso cantante nel corso di una recente intervista. L'episodio risale al 1993 quando il management della band britannica fece un sondaggio per capire se il cantante canadese avesse intenzione di cambiare band. L'offerta comunque venne rifiutata in brevissimo tempo. E lo stesso LaBrie spiega che ha preferito restare nella band progressive per continuare con la sua musica e creare qualcosa che sentisse suo.

Ha detto inoltre di avere molta stima di Bruce Dickinson ma ha spiegato che non se la sentiva di cantare i brani degli Iron Maiden ogni sera.

La proposta di entrare negli Iron Maiden

"In quell'epoca il management degli Iron Maiden ci teneva d'occhio, in quanto valutava se prenderci in gestione. Un giorno il manager Rod Smallwood stava giocando a freccette con noi e mi prese da parte per chiedermi: 'Te la butto lì...Che ne pensi di diventare il nuovo cantante degli Iron Maiden?

'". La reazione di LaBrie fu di grande stupore: "Cosa mi state dicendo?"

Il cantante si aspettava che il manager gli facesse un'offerta diversa, relativa alla gestione dei Dream Theater , visto che in quel periodo la band stava cercando di organizzare una tournée. Di sicuro non si aspettava quel tipo di domanda.: "Risposi semplicemente: ‘No, non se ne parla e vi dirò anche il perché: per prima cosa ci sono i Dream Theater'".

Le parole di James La Brie

Nel corso dell'intervista a The Metal Voice il cantante ha aggiunto poi che in passato ha cantato in una band, di nome Coney Hatch, per sostituire un altro cantante. E quell'esperienza gli fu importante, perché non era stimolante per lui cantare canzoni scritte da altri. E per questo anche con gli Iron Maiden avrebbe provato la stessa sensazione, nonostante la grande ammirazione per Bruce Dickinson: "Io e Bruce abbiamo grande rispetto reciproco e ci siamo visti tante volte. Abbiamo fatto molti show insieme (...). All'epoca pensai: 'Non voglio cantare i pezzi dei Maiden ogni sera, anche se sono una grande band e Bruce è un grande cantante'".

La Brie ricorda che il suo rifiuto fu immediato: "L’offerta per cantare negli Iron Maiden arrivò dunque, ma venne subito rifiutata e noi andammo avanti”.