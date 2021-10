Fine di ottobre all'insegna del maltempo nel territorio della Calabria che tra domenica 24 e lunedì 25 ottobre dovrà fare i conti con l'arrivo della perturbazione causata da un ciclone mediterraneo.

Ad alimentare il ciclone mediterraneo sono delle intense masse d’aria caldo-umida dal Nord Africa che hanno portato negli ultimi giorni all'innalzamento delle temperature.

Calabria, attesa per il Ciclone Mediterraneo

Tra questa domenica sera e lunedì 25 ottobre, il ciclone mediterraneo dovrebbe arrivare sul territorio della Calabria. I primi territori italiani che - nelle ultime ore - potrebbero essere colpiti per prima dal maltempo potrebbero essere quelli posti tra il catanese e il messinese centro-orientale.

Successivamente oltre alla Sicilia il maltempo dovrebbe appunto spostarsi lungo la costa ionica della Calabria dove, tra l'altro, nelle ultime ore la Protezione Civile Regionale ha diramato l'allerta meteo gialla per la fascia tirrenica, quella arancione per quella Ionica e quella rossa per la bassa Calabria e in particolare nel reggino.

Crotone e Catanzaro tra le zone esposte

Le aree più esposte potrebbero essere quelle ioniche e quelle interne relative, in particolare tra il crotonese e il catanzarese, ma anche il reggino orientale.

Sulla base delle proiezioni elaborate dagli esperti del settore nelle prossime ore potrebbero accumularsi fino a 250/300 mm di pioggia, una quantità di acqua che potrebbe dare vita anche ad alluvioni in zone particolarmente sensibili e a rischio dissesto idrogeologico.

Già nei giorni scorsi a Crotone e Catanzaro l'allerta meteo arancione rilanciata dalla Protezione Civile Regionale aveva portato alla sospensione, per una sola giornata, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, una situazione che potrebbe ripetersi nelle prossime ore.

Calabria, è stato di allerta a Crotone

Per monitorare la situazione il Comune di Crotone, nella giornata di sabato 23 ottobre, ha attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile, convocato dal sindaco Vincenzo Voce, attivo h24 per monitorare la situazione e per eventuali interventi che si rendessero necessari sul territorio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo stesso Comune di Crotone ha inoltre invitato alla la cittadinanza alla massima attenzione e collaborazione. Particolare prudenza è stata richiesta ai residenti nelle zone che sono state già oggetto di criticità dovute ad avverse condizioni meteo nel recente passato.