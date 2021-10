Cresce il numero dei vaccinati contro il Covid in Italia: nelle scorse ore è stato raggiunto il traguardo dell'80% delle persone immunizzate.

Sono più 43 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, in maniera più specifica l'85% della popolazione over 12 anni, dunque un miglioramento netto sul piano numerico.

Le somministrazioni comunque proseguiranno senza sosta: infatti, sono 13,5 milioni di dosi con le quali si procederà alla somministrazione della terza dose, a partire dal personale sanitario fino ad arrivare alla popolazione degli over 60.

Tutte le Regioni italiane sono ormai pronte a partire con il richiamo per la terza dose: uno step fondamentale per continuare il percorso anti-Covid.

Cambio della capienza di cinema, teatri e stadi

Passi importanti, forse fondamentali per l'Italia, che comincia a ritornare alla normalità. Infatti l'11 ottobre un importante cambiamento nella capienza di cinema, teatri e stadi: ci sarà la piena capienza del 100% dei luoghi di attività culturale come cinema e teatri. Più "ristretta" la questione riguardante le discoteche, con il 50% al chiuso ed il 75% all'aperto, che comunque garantiscono un buon numero.

Simile discorso anche per lo sport: 60% al chiuso e 75% all'aperto; in particolare sono da prendere in seria considerazione i numeri riguardanti agli stadi che permetteranno ai tifosi di ritornare allo stadio e di essere così partecipi durante le partite di calcio.

La situazione varierà in base poi all'andamento della pandemia: "In zona bianca e gialla - come rimarca il decreto - può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, con linee guida idonee".

Italia, i numeri dei contagi

La prevenzione e l'equilibro restano però i due mantra da seguire nonostante il miglioramento dovuto al traguardo dell'80% degli immunizzati in Italia.

Il 9 ottobre sono stati registrati 2.748 nuovi contagi su 344.969 sui tamponi effettuati giornalieri in tutte le regioni italiane. Sono stati invece 46 i morti registrati nella stessa giornata in tutto il Paese.

Intanto, sabato sera ci sono state due manifestazioni a Roma e Milano, contro l'utilizzo del green pass che dal 15 ottobre diventerà obbligatorio sul lavoro, sfociate in scontri violenti e in decine di arresti. In particolare a Roma, sono stati arrestati 12 persone, con 4 feriti.