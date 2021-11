Anche se siamo ancora a novembre, non mancano le notizie di Calciomercato, sia relative al rinnovo dei contratti in scadenza, sia riguardo a dei possibili nuovi ingaggi. In Serie A paiono particolarmente attive in tal senso Inter, Juventus e Milan.

Inter, il punto su Brozovic

L'Inter sta lavorando soprattutto per i rinnovi dei contratti in scadenza a fine giugno: tra i più importanti, c'è quello di Marcelo Brozovic. Dopo una fase di stallo, ci sarebbero dei passi in avanti per il rinnovo contrattuale del centrocampista croato, perno per la mediana di Simone Inzaghi.

I nerazzurri potrebbero effettuare un'offerta da 5,5 milioni per trattenere Brozovic, che nel frattempo piace a vari top club europei.

Sul fronte acquisti, fari puntati su un possibile acquisto in attacco con Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo, che potrebbe arrivare al posto di Alex Sanchez, in caso di partenza dell'attaccante cileno nella sessione invernale.

Juve, tutto su Vlahovic

Dopo il pesante ko in Champions League contro il Chelsea, la Juventus starebbe lavorando sul fronte mercato per rinforzare in maniera importante l'attacco. Il nome che da molto tempo circola in casa bianconera, è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. Secondo alcune recenti indiscrezioni i bianconeri sarebbero pronti a un'offerta da 50 milioni di euro già nel mercato di gennaio: la società viola però non sembra disposta a scendere sotto i 70 milioni.

Per questo, la Juventus potrebbe puntare su altri profili più fattibili dal punto di vista del costo, come Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, che sta avendo poco spazio con Ancelotti.

In ottica cessioni, restano in bilico le posizioni di Adrien Rabiot, nel mirino del Newcastle e di Aaron Ramsey: i due potrebbero essere ceduti già a gennaio per fare cassa e per abbassare il monte ingaggi.

Milan, idea Frattesi per il centrocampo

Il Milan starebbe lavorando lavorando su diversi profili che possano sostituire il possibile addio di Kessie, che potrebbe partire già nel mese di gennaio, qualora nel frattempo non dovesse rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno.

Tra i centrocampisti seguiti dai rossoneri, ci sarebbe anche Davide Frattesi del Sassuolo che sta offrendo buone prestazioni con la squadra di Dionisi.

Pare comunque difficile che il Sassuolo possa già lasciar partire a metà stagione il suo centrocampista, nel mirino anche della squadra della Juventus.

Il Milan starebbe monitorando anche altre piste, come quella di Renato Sanches, centrocampista del Lille, club che chiederebbe 30-35 milioni per il centrocampista portoghese.

Infine, in ottica di cessioni, non è esclusa la partenza di Samu Castillejo, il quale è stato accostato a diversi club come il Getafe, ma anche al Genoa di Shevchenko.