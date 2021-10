Mambolosco ha dichiarato di aver subito un furto nel suo appartamento: i fatti si sarebbero verificati due giorni fa, per la precisione nella notte tra il 16 ed il 17 ottobre 2021. Il trapper vicentino, di origine americana, ha condiviso via Instagram la sua amarezza con i supporter, mostrando anche alcune immagini del suo appartamento, con diversi capi di abbigliamento ancora sparsi in giro per la casa.

Mambolosco racconta il furto subito nel suo appartamento:' Mi hanno rubato un bel po' di roba'

Mambolosco ha riferito di aver subito perdite significative, facendo esplicito riferimento ad oro, collane ed anelli.

Il trapper, pur evidentemente e comprensibilmente amareggiato per l'accaduto, ha cercato tuttavia di mostrarsi positivo, manifestando l'intenzione di voler ricomprare "collane più grandi e vestiti più freschi". Queste le parole di Mambolosco, diffuse tramite alcune stories caricate sulla sua pagina Instagram – seguita da oltre 473mila followers – tra la serata di ieri e la mattina di oggi, 18 ottobre: "Stanotte mi sono entrati i ladri in casa. Per fortuna non ero in casa, altrimenti oggi Mambolosco sarebbe al telegiornale. Mi hanno rubato un bel po' di roba, è tutto oggi che metto a posto. Mi hanno preso tutto l'oro, non ho più anelli, non ho più nulla, il Rolex fortunatamente no, lo avevo con me.

Poi mi hanno preso anche tutti i jeans, non ho più jeans. Mi hanno preso anche un sacco di felpe, pure tante scarpe, anche se da quel punto di vista poteva andare peggio. Insomma mi hanno preso un bel po' di roba, pensavo meno. Ma la volete sapere una cosa? Alla fine della fiera le collane me le ricomprerò più grandi, i vestiti me li ricomprerò più fighi, e più freschi.

Che vi devo dire (a questo punto il trapper non si rivolge più ai fan, bensì ai ladri, ndr), mi avete fatto, ok, bravi".

Svaligiato l'appartamento di Mambolosco: solidarietà dal web, ma c'è anche chi lo prende in giro

La notizia è stata rilanciata da alcuni noti canale di informazione dedicati al mondo del Rap, suscitando molte reazioni di solidarietà da parte degli utenti online.

Non mancano tuttavia le prese in giro sui social – tanto discutibili quanto prevedibili – dei detrattori di Mambolosco, nonostante la triste circostanza.

La maggior parte degli utenti sembra trovare discutibile quest'ultimo atteggiamento, emblematico in tal senso questo commento presente online: "Si, è veramente triste che a causa dell'invidia che provate nei confronti di Mambolosco riusciate addirittura ad essere contenti dell'accaduto. Credo che ognuno di noi avrebbe pianto dopo un furto del genere, perché comunque per comprare quelle cose ha speso dei soldi guadagnati lavorando. La differenza tra noi e lui è che lui se la ride con la grinta e la voglia di ricomprare tutto". Purtroppo per Mambolosco si tratta del secondo furto subito in meno di un mese, a settembre era stata infatti svaligiata la sua auto.