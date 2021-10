Aveva 32 anni il giovane giocatore di Basket che nella giornata del 17 ottobre fa ha perso la vita mentre stava disputando una partita di basket nella città di Reggio Calabria. Ancora non chiare le cause del decesso ma sembrerebbe che il giocatore si sia accasciato sul campo di gioco e, successivamente, sia stato trasportato in ospedale. Tutte le cure sono risultate essere inutili. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire le cause del decesso. Sgomento e incredulità fra i compagni e gli spettatori che hanno assistito alla scena.

Reggio Calabria, a 32enne perde la vita mentre disputa una partita di basket

Si chiamava Haitem Jabeur Fathallah e aveva 32 anni il giocatore di basket che nella serata di oggi, 17 ottobre, ha perso la vita mentre stava disputando una partita di basket. Il giovane giocava nella Fortitudo Messina e questa sera affrontava la Dierre Reggio nell'incontro valido per il campionato di Serie C Goldn al palazzetto di Reggio Calabria. Dalle ultime informazioni sembrerebbe che il 32enne, mentre era impegnato in una fase di gioco, si sia accasciato al suolo perdendo i sensi. Il gioco è stato immediatamente fermato per potergli prestare soccorso. Alcuni medici che si trovavano sugli spalti si sono recati velocemente sul campo di gioco per rianimarlo, ma le sue condizioni di salute sono risultate essere fin da subito molto gravi.

Sul posto sono quindi giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di stabilizzarlo. Successivamente, grazie all'intervento di un'ambulanza attrezzata per la rianimazione il giocatore è stato trasferito presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Il 32enne è stato ricoverato in condizioni di salute critiche. Il personale medico ha tentato di fare il possibile per poterlo rianimare, ma il suo cuore ha purtroppo cessato di battere e i medici ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Il cestita, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, è rimasto sempre incosciente.

Chi era Fathallah che ha avuto un malore durante Dierre Reggio-Fortitudo Messina

Al momento non è chiaro quale sia la causa del decesso e gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Sgomento e incredulità fra i compagni di squadra e gli spettatori che stavano assistendo all'incontro.

Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Il 32enne era nato in Sicilia, ad Agrigento. Negli scorsi anni aveva giocato con il Porto Empedocle, il Racalmuto e il Licata. Nella stagione 2016/2017 era arrivato a Messina, militando prima nella Basket School e poi nella Fortitudo Messina. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli sulla causa del decesso.