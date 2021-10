Rolling Stones in pausa durante il tour. E allora il cantante Mick Jagger ne ha approfittato per fare un salto in città e partecipare in incognito ad un addio al nubilato. A raccontarlo è stato lo stesso frontman della band il giorno dopo, in occasione della data al Nissan Stadium. Non è la prima volta che il musicista si diverte ad andare in giro per le città statunitensi. Qualche giorno fa era stato visto in un bar di Charlotte, ma nessuno lo avrebbe riconosciuto.

Mick Jagger ad un addio al nubilato

Sono nel pieno del loro tour nordamericano, ma ogni tanto i Rolling Stones amano concedersi qualche serata di svago lontana dal palco e dai riflettori.

Ne sa qualcosa a riguardo Mick Jagger. L'eterno cantante della rock band britannica ha passato una serata a Nashville, il giorno prima del concerto, e si è divertito prendendo parte ad un addio al nubilato e frequentando vari locali e bar.

La notizia suscita curiosità e lo stesso frontman ha confermato la serata il giorno dopo durante il concerto. E anche su Twitter ha condiviso un video che lo riprende mentre è a passeggio per le strade della città. Non è la prima volta che Jagger decide di divertirsi in mezzo alla gente.

La band è nel pieno del tour

I Rolling Stones sono nel pieno del loro tour statunitense che li terrà impegnati fino al prossimo 20 novembre. La band, che pochi mesi fa ha subito la perdita dello storico batterista Charlie Watts, ha deciso comunque di partire per un tour pronto già da molti mesi.

E soprattutto, hanno deciso di non fermarsi perché proprio questa era la volontà di Watts.

See you tonight Nashville!



Shot/edited by Matt Clifford pic.twitter.com/bIFVCAOYXn — Mick Jagger (@MickJagger) October 9, 2021

Il racconto del cantante dei Rolling Stones

"Sono andato a Printers Alley e ho cantato Honky Tonk Women in un bar karaoke", questo il racconto di Mick Jagger durante il concerto a Nashville, in Tennessee.

Il cantante ha inoltre raccontato al pubblico di aver partecipato ad un party: "Ho partecipato ad una festa di addio al nubilato in una taverna. Hanno adorato i miei Goo Goo Clusters (un tipo di biscotti al cioccolato e riso soffiato ndr). Poi tutti quanti siamo finiti al Wild Beaver, in sella ad un toro meccanico".

A fine settembre Jagger aveva fatto più o meno la stessa cosa. Il cantante dei Rolling Stones infatti era in un bar di Charlotte, in North Carolina, prima del concerto nell'omonima città. Nessuno però era riuscito a riconoscerlo, al punto che il gestore del bar ha raccontato di aver controllato tutte le ricevute dei bancomat per cercare se ci fosse qualche prova del fatto. A quanto pare, però, il musicista aveva pagato in contanti.