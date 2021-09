Rolling Stones hanno ricordato Charlie Watts in occasione di un concerto privato. La band ha suonato davanti a poco meno di 300 spettatori a Boston durante un evento esclusivo che è stato ospitato in una struttura dello stadio dei New England Patriots.

Prima di iniziare il concerto i tre musicisti hanno dedicato un pensiero all'amico e collega di band venuto a mancare lo scorso 24 agosto all'età di ottant'anni. Dal vivo hanno proposto 14 classici dal loro repertorio, in attesa di dar inizio al No Filter Tour che comincerà domenica 26 settembre in quel di Saint Louis.

Primo concerto senza Charlie Watts

Lunedì scorso si è tenuto il primo concerto dei Rolling Stones senza Charlie Watts. Lo storico batterista britannico, venuto a mancare lo scorso 24 agosto dopo aver annunciato la sua assenza in vista del tour della band, è stato ricordato dai compagni di band Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood.

L'evento privato, non aperto quindi al pubblico pagante, si è tenuto in occasione di un party organizzato dal proprietario della squadra di football dei New England Patriots Robert Kraft.

Erano presenti poco meno di 300 invitati, con cena a base di sushi e cocktail. Secondo alcune fonti l'evento si è tenuto in un tendone al chiuso. Prima di iniziare il concerto la band ha speso parole di affetto per ricordare l'amico e collega di band.

Domenica prossima partirà il tour nordamericano.

Il tour della band

Già pochi giorni dopo la scomparsa di Charlie Watts erano circolate voci in merito alla conferma della tournée dei Rolling Stones, ma sin da subito si capiva che la band non avrebbe cancellato per nessun motivo gli impegni dal vivo, visto che lo stesso Watts aveva indicato il suo sostituto alla batteria.

Oltre a questo il tour, che inizierà domenica prossima, mette in moto una macchina organizzativa di dimensioni notevoli, che si deve occupare anche di un palco molto grande, che misura ben 60 metri di lunghezza. Disdire un tour imponente come questo, con moltissimi Concerti e Music Festival. sarebbe stato difficile.

Il tour comunque diventerà un'occasione per ricordare il batterista.

E già con lo show privato dello scorso lunedì a Boston, dove la band si trova per prepararsi al meglio in vista dei concerti, è stato fatto capire come sarà il prossimo tour. La band ha proposto una scaletta con classici brani dal loro repertorio, da Let's Spend the Night Together a Under My Thumb, passando per le intramontabili You Can't Always Get What You Want, Miss You e Gimme Shelter. A chiudere la scaletta altri tre brani immortali come Sympathy for the Devil, Jumpin' Jack Flash e I Can't Get No) Satisfaction.

Il ricordo dei Rolling Stones

"Questa per noi sarà una serata commovente", ha detto Mick Jagger davanti ai 275 spettatori presenti a Boston per il concerto privato di Boston.

Il video pubblicato sul canale Twitter del cantante racchiude il momento della dedica: "Questo è il nostro primo tour in 59 senza il nostro amato Charlie Watts...Charlie manca così tanto a tutti noi, ci manca come gruppo, come amico, sia dentro che fuori dal palco".

Il musicista si rivolge poi al pubblico presente: "Abbiamo così tanti ricordi di Charlie, e sono certo che alcuni di voi che ci hanno visto prima di questa serata hanno ricordi di Charlie", ha aggiunto lo storico frontman dei Rolling Stones. "Io spero che possiate ricordarlo come facciamo noi... e quindi vorremmo dedicare questo concerto a Charlie!".

Anche Ron Wood ha speso alcune parole per Watts: "Charlie stiamo pregando per te...ed è per te che stiamo suonando".

Poi insieme al cantante e a Keith Richards ha alzato una birra al cielo per fare un brindisi con i presenti.

Secondo un testimone Jagger aveva le lacrime in volto "e la sua voce si è rotta quando ha dedicato lo show privato e l'intero tour al batterista", ha detto una fonte anonima al New York Post.