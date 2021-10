Secondo quanto riportato dalla CNN, mercoledì 20 ottobre 2021 è stato rinvenuto un cadavere in parziale stato di decomposizione in un parco naturale della Florida (Stati Uniti), la Carlton Reserve. Ieri l'FBI ha confermato che si tratta di Brian Laundrie, il fidanzato 23enne di Gabrielle Gabby Petito, la travel blogger americana scomparsa a fine agosto e ritrovata morta il 19 settembre 2021 in una foresta del Wyoming.

La scomparsa di Gabby Petito e il ritrovamento del corpo il 19 settembre

Brian Laundrie era stato ritenuto "persona di interesse" dagli investigatori per la scomparsa della giovane blogger americana, Gabrielle Petito, 22 anni, soprannominata Gabby.

I due erano partiti a luglio dalla loro casa di North Port, in Florida, per un viaggio on the road alla scoperta dei parchi nazionali americani.

Il viaggio, all'interno di un mini-van, sarebbe dovuto durare quattro mesi ed era stato documentato giorno per giorno sul canale YouTube di Gabby, "Nomadik Statik". Fino a fine agosto, quando Gabby ha smesso di postare aggiornamenti sui suoi canali social e ha interrotto i contatti con i familiari.

Poiché Brian è rientrato da solo in Florida il 1 settembre, la famiglia di Gabby ha allertato la polizia e denunciato la scomparsa di Gabby. Da quel giorno è iniziata una lunga ricerca della ragazza per tutti gli Stati Uniti, e la vicenda ha scosso profondamente l'opinione pubblica americana e ha avuto risalto sui principali media internazionali.

Il 19 settembre il corpo della giovane è stato rinvenuto in una foresta nella contea di Teton, nel Wyoming. L'autopsia ha rivelato che la morte della ragazza è avvenuta per strangolamento e il corpo è rimasto nella foresta dove è stato poi ritrovato per circa tre settimane.

Il ritrovamento del corpo di Brian Laundrie

Il fidanzato di Gabby, Brian Laundrie, è stato fin da subito ritenuto "persona di interesse" per le indagini, ma dal 14 settembre risultava irreperibile.

È cominciata così una caccia all'uomo che ha coinvolto autorità locali e federali americane e che ha portato mercoledì 20 ottobre al ritrovamento di resti umani in parziale stato di decomposizione in un parco della Florida situato non lontano da casa di Brian Laundrie.

Giovedì 21 ottobre l'FBI - che sta seguendo il caso di Cronaca Nera - ha reso noto che i resti appartengono con ogni probabilità a Brian Laundrie.

La conferma sarebbe avvenuta dal confronto con le impronte dentali del giovane in possesso dell'FBI.

L'area in cui è stato ritrovato sarebbe stata sommersa dall'acqua nelle scorse settimane (si tratta di un parco naturale situato in una zona paludosa della Florida) e per questa ragione il corpo non sarebbe stato rivenuto prima. Insieme al corpo sarebbero stati ritrovati anche uno zainetto e un quaderno.

Soprattutto sul quaderno si concentreranno le indagini dell'FBI nelle prossime settimane. Secondo la CNN, il quaderno sarebbe molto bagnato ma forse recuperabile se accuratamente asciugato prima di essere aperto. L'FBI non ha ancora potuto confermare la causa della morte del ragazzo, si aspetta l'autopsia.